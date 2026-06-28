Drama u Guči: Curio amonijak iz hladnjače, MUP poslao hitno upozorenje građanima

Noćas oko 50 minuta poslije ponoći u Guči je došlo do curenja amonijaka iz hladnjače, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo upozorenje za građane, koje je proslijeđeno i SMS porukom.

Brzom i koordinisanom akcijom vatrogasaca-spasilaca i specijalizovanih timova za djelovanje u situacijama sa opasnim materijama, uspješno je zaustavljeno curenje amonijaka u Prvomajskoj ulici broj 9 , javlja RTS.

Prema zvaničnim informacijama, došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 9, a sve dežurne ekipe, uključujući vatrogasce-spasioce i specijalizovane timove za djelovanje u ovakvim situacijama, odmah su upućene na teren kako bi locirale i zaustavile curenje, i osigurale bezbjednost mještana u okolnom području.

Kvar na jednom od sigurnosnih ventila

Kako se navodi, kvar je uspješno saniran nakon što je lociran na jednom od sigurnosnih ventila na sistemu hladnjače, čime je spriječeno dalje širenje otrovnog gasa u atmosferu.

Ekipe i dalje na terenu, važno upozorenje toksikologa

Iako je curenje na ventilu zaustavljeno, dežurne ekipe i dalje se nalaze na lokaciji u Prvomajskoj ulici kako bi pratile koncentraciju gasa u vazduhu i osigurale potpunu bezbjednost u okolini objekta.

Tokom noći, Institut za javno zdravlje Srbije i Udruženje toksikologa izdali su važno upozorenje u kom se naglašava da za trovanje amonijakom ne postoji protivotrov, zbog čega je brza reakcija građana i službi bila od presudnog značaja. Toksikolozi su posebno istakli da obične, pa čak i N95 maske ne pružaju zaštitu od amonijaka jer su njegovi molekuli suviše sitni, te da je u ovakvim situacijama najefikasniji filter zapravo mokra krpa ili peškir preko usta i nosa, jer voda hemijski vezuje gas za sebe.

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno obavještenje za javnost

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno obavještenje za javnost, a građanima koji žive u blizini mjesta incidenta savjetuje se da prate uputstva nadležnih organa, ostanu u svojim domovima i zatvore prozore ukoliko osjete specifičan, oštar miris ovog gasa, da stave mokre krpe na nos i usta i zaštite disajne organe.

Detaljne informacije o situaciji na terenu, potencijalnim rizicima i zvaničnim bezbjednosnim preporukama građani mogu pratiti na zvaničnoj platformi Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, upozorenje.mup.gov.rs. Detalji o uzroku akcidenta, kao i informacije o tome da li ima povrijeđenih ili otrovanih osoba, biće poznati nakon što dežurne službe obave kompletan uviđaj i stabilizuju situaciju na lokaciji, naveli su iz MUP-a.

Šta građani sada treba da rade?

Iako je izvor curenja blokiran, nadležni apeluju na građane u neposrednoj blizini hladnjače da i dalje prate zvanična uputstva i sačekaju potvrdu nadležnih da je vazduh potpuno čist prije nego što provjetre prostorije.

Takođe, na snazi ostaje preporuka da se izbjegava korišćenje vode sa otvorenih izvorišta, bunara i lokalnih česmi u okolini incidenta, dok se ne utvrdi da li je došlo do sekundarnog zagađenja površinskih voda.