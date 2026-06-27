Objavljeni konačni rezultati izbora na KiM

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji prema kojima je Srpska lista osvojila 5,40 odsto glasova i devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Na izborima 7. juna stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,67 odsto, odnosno jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba.

Podaci CIK-a pokazuju da je ova stranka značajan broj glasova osvojila u sredinama u kojima nema Srba.

Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je na sjednici da je Pokret "Samoopredjeljenje" osvojio 47,13 odsto glasova i 53 mandata na izborima održanim 7. juna.

On je rekao da je Demokratska partija Kosova osvojila 19,44 odsto glasova i 22 mandata, Demokratski savez Kosova 16,69 odsto i 18 mandata, a Alijansa 6,74 odsto i sedam poslaničkih mesta, prenose "Reporteri".

Radonjići je rekao da kandidati imaju pravo da podnesu žalbe komisiji za žalbe i pritužbe u roku od 48 časova.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih se za 100 nadmeću stranke Albanaca, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, piše Srna