Logo

Objavljeni konačni rezultati izbora na KiM

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 13:31

Komentari:

0
Објављени коначни резултати избора на КиМ

Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji prema kojima je Srpska lista osvojila 5,40 odsto glasova i devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Na izborima 7. juna stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,67 odsto, odnosno jedan mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba.

Podaci CIK-a pokazuju da je ova stranka značajan broj glasova osvojila u sredinama u kojima nema Srba.

Predsjednik CIK-a Krešnik Radonjići rekao je na sjednici da je Pokret "Samoopredjeljenje" osvojio 47,13 odsto glasova i 53 mandata na izborima održanim 7. juna.

On je rekao da je Demokratska partija Kosova osvojila 19,44 odsto glasova i 22 mandata, Demokratski savez Kosova 16,69 odsto i 18 mandata, a Alijansa 6,74 odsto i sedam poslaničkih mesta, prenose "Reporteri".

Radonjići je rekao da kandidati imaju pravo da podnesu žalbe komisiji za žalbe i pritužbe u roku od 48 časova.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih se za 100 nadmeću stranke Albanaca, 10 je zagarantovano predstavnicima Srba, a 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, piše Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

Priština

Srbi

Izbori KiM

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Saslušani bombaši iz Beograda: Bacili paklenu napravu dok je dijete spavalo

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Užas u Zemunu: Građevinski blokovi pali na dvoje djece tokom igre

4 h

0
Преминуо новинар Марко Пантић

Srbija

Preminuo novinar Marko Pantić

5 h

0
"Ђаво" протутњао сјевером Србије

Srbija

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

5 h

0

  • Najnovije

16

40

Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

16

31

Ekstremne vrućine napravile haos u Evropi: Oštećeni putevi, poremećen saobraćaj

16

25

U Moskvi je otvorena prva škola za odvikavanje od pušenja

16

24

Fico: Slovačka neće izdvajati sredstva za novu vojnu pomoć Ukrajini

16

17

Hezbolah: Sporazum Izraela i Libana ništavan i ponižavajući

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima