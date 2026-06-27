MUP saopštio koliko se ljudi okupilo na skupu "Srbija jedna porodica"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se na prijavljenom skupu "Srbija jedna porodica" ispred Doma Narodne Skupštine okupilo oko 207.000 građana!

- Na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2.600 motociklista – bajkera. Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti. Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate", navode iz MUP-a i dodaju:

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"U cilju pripreme da javno okupljanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir - navodi se u saopštenju.