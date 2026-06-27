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MUP saopštio koliko se ljudi okupilo na skupu "Srbija jedna porodica"

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 19:12

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Србија
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se na prijavljenom skupu "Srbija jedna porodica" ispred Doma Narodne Skupštine okupilo oko 207.000 građana!

- Na javnom okupljanju prisustvuje i oko 2.600 motociklista – bajkera. Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje bilo uredno prijavljeno nadležnim organima od strane organizatora što je omogućilo policiji da unapred planira i sprovede sve mere bezbednosti. Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što predstavlja još jedan dokaz da preventivne mere i profesionalan rad policije, u saradnji sa građanima, daju najbolje rezultate", navode iz MUP-a i dodaju:

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"U cilju pripreme da javno okupljanje prođe u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene planirala je mere iz svoje nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova će, kao i do sada, u skladu sa zakonom obezbeđivati sva javna okupljanja, štiteći pravo građana na mirno okupljanje i obezbeđujući bezbednost svih učesnika i javni red i mir - navodi se u saopštenju.

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Srbija jedna porodica

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