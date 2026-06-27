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Počeo skup "Srbija jedna porodica": Razvijena zastava duga više od 500 metara, prisustvuje Dodik

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ATV redakcija
27.06.2026 18:22

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Почео скуп "Србија једна породица": Развијена застава дуга више од 500 метара, присуствује Додик
Foto: Srna

Skup "Srbija jedna porodica" počeo je u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne skupštine. Ovaj događaj je najavljen kao prilika za predstavljanje planova i programa koji će oblikovati budućnost Srbije.

Na ovaj skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa drugim visokim zvaničnicima, skupu prisustvuju i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Republike Nenad Stevandić.

Razvijena velika zastava

Na skupu "Srbija jedna porodica" koji se održava u Beogradu učesnici su razvili najveću srpsku zastavu do sada, koja je, kako je ranije najavljeno, duga više od 500 metara i široka 10 metara.

Србија
Srbija

Zastavu od Ulice kneza Miloša prema Domu Narodne skupštine nosi veliki broj učesnika skupa, a na čelu kolone je ministar finansija Siniša Mali.

Србија
Srbija

Ministar je istakao da građanima Srbije hoće da pokaže način na koji se bori za svoju zemlju.

Србија
Srbija

"Ako smo negde grešili, mi se izvinjavamo, ali hoćemo da zajedno sa svim građanima Srbije, sa narodom Srbije, pokažemo kako se bori za svoju zemlju. Neka ova zastava govori više od hiljadu mojih reči. Ovo je prava slika Srbije. Ovo je ponos naše zemlje. Ja sam presrećan, preponosan", rekao je Mali.

Na skup je stigao veliki broj građana iz cijele Srbije, a neki od njih su došli pješke, javio je Tanjug.

Na okupljanje u Beogradu stiglo je i nekoliko hiljada Srba sa Kosova i Metohije.

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Tagovi :

Srbija

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

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