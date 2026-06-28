Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik prisustvuju prikazu novih modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.
Vojska Srbije prikazuje savremena sredstva i sisteme Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane /RV i PVO/, kao i dio sredstava Kopnene vojske.
"Mnogo sam srećan što prvi put pokazujemo rakete i navođene bombe", rekao je Vučić.
Ovom prilikom su predstavnici Vojske detaljno upoznali Vučića i Dodika o oružju i avionima kojima raspolažu, a od kojih će danas pojedini biti pokazani i na vježbi na poligonu "Pasuljanske livade".
Na pitanje kakve reakcije očekuje poslije ovog prikaza, Vučić je rekao da se pripremaju da brani svoju zemlju.
Prikazu prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Nakon prikaza u Batajnici predviđeno je gađanje iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije, koje će biti održano u 12.00 časova na vojnom poligonu "Pasuljanske livade" kod Paraćina, prenosi Srna.
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