Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik prisustvuju prikazu novih modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Vojska Srbije prikazuje savremena sredstva i sisteme Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane /RV i PVO/, kao i dio sredstava Kopnene vojske.

Vojska Srbije

"Mnogo sam srećan što prvi put pokazujemo rakete i navođene bombe", rekao je Vučić.

Vojska Srbije

Ovom prilikom su predstavnici Vojske detaljno upoznali Vučića i Dodika o oružju i avionima kojima raspolažu, a od kojih će danas pojedini biti pokazani i na vježbi na poligonu "Pasuljanske livade".

Vojska Srbije

Na pitanje kakve reakcije očekuje poslije ovog prikaza, Vučić je rekao da se pripremaju da brani svoju zemlju.

Vojska Srbije

Prikazu prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Nakon prikaza u Batajnici predviđeno je gađanje iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije, koje će biti održano u 12.00 časova na vojnom poligonu "Pasuljanske livade" kod Paraćina, prenosi Srna.