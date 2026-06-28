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Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 10:35

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Вучић и Додик на приказу модерних средстава и система Војске Србије у Батајници
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik prisustvuju prikazu novih modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Vojska Srbije prikazuje savremena sredstva i sisteme Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane /RV i PVO/, kao i dio sredstava Kopnene vojske.

Војска Србије
Vojska Srbije

"Mnogo sam srećan što prvi put pokazujemo rakete i navođene bombe", rekao je Vučić.

Војска Србије
Vojska Srbije

Ovom prilikom su predstavnici Vojske detaljno upoznali Vučića i Dodika o oružju i avionima kojima raspolažu, a od kojih će danas pojedini biti pokazani i na vježbi na poligonu "Pasuljanske livade".

Војска Србије
Vojska Srbije

Na pitanje kakve reakcije očekuje poslije ovog prikaza, Vučić je rekao da se pripremaju da brani svoju zemlju.

Војска Србије
Vojska Srbije

Prikazu prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Nakon prikaza u Batajnici predviđeno je gađanje iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije, koje će biti održano u 12.00 časova na vojnom poligonu "Pasuljanske livade" kod Paraćina, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Vojska Srbije

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