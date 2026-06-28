Kada počinje služenje vojnog roka u Srbiji?

Autor:ATV redakcija
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Služenje vojnog roka u Srbiji počinje u martu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu Batajnica, gdje je u toku prikaz vojnih sredstava Vojske Srbije.
Vučić ističe da je srpska vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.
- To će dodatno da pojača naše vojne kapacitete. Krećemo u martu sa služenjem veoma kratkog vojnog roka. To će donijeti mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života - naveo je on.
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