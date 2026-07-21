Jović upozorava na otimanje imovine SPC u Bugojnu: Hitno zaustaviti progon Srba u FBiH

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović je pozvao sve nadležne institucije da pod hitno reaguju i spriječe pokušaj otimanja crkvenog zemljišta u Bugojnu.

Danas se putem medija obratio paroh bugojanski Slaviša Đurić koji navodi da je došlo do otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve u ovoj lokalnoj zajednici.

Direktor Jović tvrdi da je zabrinjavajuće da u ovih nekoliko dana stalno dolazi do napada na sve što je srpsko.

„Prije dva dana napadnuti su srpski povratnici u Sanskom Mostu, a danas se pokušava oduzeti i posljednji komad zemlje koji je u posjedu Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu iza kojeg stoji lokalna porodica zaštićena od strane federalnih institucija. Ovo je samo nastavak dugogodišnjeg sistemskog bespravnog oduzimanja srpske imovine čime se pokušava zatrti bilo koji trag postojanja Srba na prostoru Federacije BiH.“

Takođe je dodao da trenutno u Bugojnu ne živi ni 50 Srba i da je uglavnom u pitanju starija populacija kojoj je ova parohija veoma važno mjesto okupljanja i očuvanja tradicije i vjere, te da je svaki pokušaj otimanja naše imovine narušavanje osnovnih ljudskih prava koje je u suprotnosti s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Jović je napomenuo da je Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije kroz javne pozive održivog povratka pomagao i subvencionisao obnovu i izgradnju vjerskih objekata na teritoriji Federacije BiH, znajući da su to mjesta važna za opstanak srpskog povratničkog stanovništva i da je zaštita i očuvanje svetinja odličan pokazatelj međuljudskih odnosa.

Ovim putem je apelovao na nadležne institucije u Federaciji BiH da postupe u skladu s onim što je navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da spriječe višedecenijsko oduzimanje srpske imovine kako bi se konačno obnovilo povjerenje i smirile tenzije.