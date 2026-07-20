Oštre reakcije na skandalozne izjave "Kruga 99"

Iza maske samoprozvanih intelektualaca vrlo često krije se politika isključivosti i netrpeljivost prema svemu što je u suprotnosti sa njihovim stavovima. Iz Kruga 99 ovaj put otvoreni prezir su iskazali prema Rezoluciji Hrvatskog sabora o osnivanju političkog položaja Hrvata u BiH. U saopštenju, dostupnom na sajtu te organizacije, u najmanju ruku, skandalozne izjave. Od onih da se zalažu za građansku BiH do toga da je konstitutivnost naroda u BiH prevaziđeni sovjetski model.

"Naš odgovor ostaje jasan: izgradnja moderne, demokratske i građanske države jednakopravnih ljudi, u kojoj nema mjesta za institucionalni aparthejd, etničke podjele i velikodržavne aspiracije susjeda. Zato pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine da masovnim izlaskom na izbore i davanjem glasa onim kandidatima koji se beskompromisno zalažu za modernu, građansku državu, a ne za interese susjednih hegemonija, zadaju odlučujući udarac politikama podjela", saopšteno je iz Kruga 99.

Deklaracija Hrvatskog sabora ne doprinosi dobrim odnosima BiH i Hrvatske i reakcije su očekivane, kažu bošnjački političari. Ipak, Ustav se mora poštovati.

"Ne može niko iz Ustava uzimati ono što misli da je korisno za njega, a zanemarivati ono što misli da je korisno za neke druge. Najbolje bi bilo kada bismo se svi držali Ustava i zakona u BiH i mi ne bismo imali nikakvih problema“, kaže Ramiz Salkić, samostalni poslanik u NSRS.

Krug 99 nam ništa ne znači – jedna je od poruka predstavnika hrvatskog naroda u BiH. Zdenko Ćosiić, ipak je bio malo konkretniji.

"Društvo ljubitelja mrtvih ideologija „Krug 99“ uporno radi na urušavanju Ustava, a posljedično na urušavanju države", kaže Zdenko Ćosić, delegat Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH.

Iako je dobro poznato da je zbog preglasavanja srpskog naroda, devedesetih godina došlo do sukoba u BiH, iz Sarajeva uporno zagovaraju građansku BiH u kojoj bi Bošnjaci bili dominantni. Nikada se nisu pomirili sa činjenicom da je Dejtonskim mirovnim sporazumom jasno propisano da Srbi, Hrvati i Bošnjaci imaju ista prava.

"Pokušavaju da obezbijede dominaciju bošnjačkog naroda kroz ideje i inicijative koje plasiraju kvazi bošnjački intelektualci, gdje se zalažu za ukidanje konstitutivnosti naroda, odnosno da BiH bude bošnjačka i islamska država“, kaže Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PSBiH.

"Mi kao Republika Srpska apelujemo i pozivamo političko Sarajevo: urazumite se konstitutivnost naroda je jasna i po Ustavu“, kaže Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Zaklinju se u suverenitet BiH, a svojim destruktivnim djelovanjem vod eka njenom raspadu, kaže Nenad Stevandić.

"Kada oni sada pozivaju na neku multietničnost iz Sarajeva, a prethodno su istjerali 160.000 Srba iz Sarajeva i kada žele na stereotipima da grade neku anti-srpsku politiku, to znači da nisu svjesni da doprinose raspadu BiH“, kaže Nenad Stevandić, predsjednik NSRS.

Oni koji se predstavljaju kao zaštitnici demokratije, otvoreno pozivaju na urušavanje ustavnog principa koji je omogućio okončanje rata i uspostavljanje mira u BiH, moglo se, između ostalog, čuti iz Republike Srpske.