U četvrtak žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore održati u četvrtak, 23. jula.
Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11 časova.
Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija.
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