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U četvrtak žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 17:51

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da će se žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore održati u četvrtak, 23. jula.

Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a BiH s početkom u 11 časova.

Postupku žrijebanja, shodno zakonskim odredbama, mogu prisustvovati predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači, te predstavnici medija.

(Glas Srpske)

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Tagovi :

CIK BiH

Izbori 2026

Politička stranka

žrijebanje

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