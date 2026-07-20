Napadi kod Sanskog Mosta pokazuju šta bi bilo sa Srbima da nemamo Republiku Srpsku

Mika Davidović i njen suprug Željko Matić, srpski povratnici u Lušci Palanku kod Sanskog Mosta fizički su napadnuti i brutalno vrijeđani od strane Bošnjaka Suvada Bašića, Hasana Rekića i Muharema Bašića iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.

Mika Davidović kaže da je do napada došlo u kafani čiji je vlasnik, te da su trojica napadača došla u pripitom stanju. Napali su je, uz salvu uvreda na nacionalnoj osnovi, jer je stala u zaštitu djevojke za kojom je u toalet krenuo jedan od napadača. Istakla je da su napadači i dalje na slobodi.

"Smotao mi obje ruke, udario me nogom, skršio me tamo na gajbe i kaže treba te ubiti ko Slavišu Krunića da četnici tu ne dolaze. Na ovaj način ovako da me vrijeđaju, da me psuju, svi muslimani, nema šta mi nisu izgovorili", svjedoči Dragana Mika Davidović.

"Ušao sam, predstavio sam se tom napadaču, da sam ja vlasnik kuće, kaže pa baš mi ti trebaš, i skočio na mene borilačkim zahvatima", svjedoči Željko Matić.

Iz policijske stanice Sanski Most kažu da su pozvali oštećene svjedoke. Uzeli su pismene izjave i obratili se Tužilaštvu sa tim dokazima.

"Ja ovog momenta apelujem na sve građane da je ovo izdvojen incident koji ima elemente narušavanja javnog reda i mira, naravno ako tužioc odluči da se provede krivična istraga mi ćemo uputiti sve svoje resurse i dokaze da se ovo izvede na čistac", kaže komandir policijske stanice Sanski Most, Mahmut Alagić.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je tek danas reagovalo i naredilo istragu napada na srpske povratnike. Ranije su taj slučaj okarakterisali kao kršenje javnog reda i mira. Načelnik Sanskog Mosta kaže da nije ponosan na dešavanja u Lušci Palanci. Očekuje da policija i tužilaštvo ispitaju sve okolnosti.

"Cilj je jasan, a to je što prije da se tenzije spuste, da vratimo mir i u tu mjesnu zajednicu, i generalno u javnost", kaže Mensur Seferović, načelnik opštine Sanski Most.

Porazno je da 30 godina nakon ratnih dešavanja srpski narod nije dobrodošao u FBiH, poručio je ministar pravde Srpske.

"Mi iz Republike Srpse smo digli glas i pozvali sve nadležne institucije i načelnika Sanskog Mosta i direktora i ministra policije Unsko-Sanskog kantona, ali i nadležno tužilaštvo da reaguju i da se takve stvari nikada ne dešavaju", kaže ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH navode da snimak, na kojem lica bošnjačke nacionalnosti napadaju Srbe u Lušci Palanci, na najbolji način pokazuje šta bi bilo sa Srbima da nemamo Republiku Srpsku.

"Ključno je da se šalje poruka svim Srbima u tom kraju niste dobrodošli, ovo je naše, vi ne treba da budete ovdje, možemo vas napasti, možemo vas istući, možemo vas istjerati iz vaših kuća", kaže Đorđe Radanović, odbor za zaštitu prava Srba u FBiH.

Radanović kaže da u tom mjestu, ni po popisu iz 1991. ni iz 2013. godine, nije bio nijedan musliman.

Umjesto priče o povratku i suživotu, u ovom mjestu se danas govori o strahu i nasilju. Lušci Palanka je nekad bila srez, potom opština, danas nesigurno utočište za stotinjak Srba kojim se ne dopušta da mirno rade i žive.