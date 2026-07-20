Revizija: Mišljenje s rezervom za devet institucija BiH

Od ukupno 25 institucija obuhvaćenih finansijskom revizijom za 2025. godinu, pozitivno mišljenje dobile su Kancelarija za razmatranje žalbi i Parlamentarna skupština BiH. Devet je dobilo mišljenje s rezervom, dok su ostale dobile pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na određene nepravilnosti i slabosti u poslovanju. Među institucijama koje su dobile mišljenje s rezervom je Ministarstvo inostranih poslova BiH.

"Nismo u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva s obzirom na to da popisom sredstava i obaveza nisu usklađena stvarna stanja sa stanjima u Glavnoj knjizi (tačka 7.3. Izvještaja)", navodi se u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Mišljenje s rezervom dobilo je i Ministarstvo odbrane BiH. Razlog je činjenica da nepokretna perspektivna vojna imovina nije evidentirana u okviru stalnih sredstava, zbog čega je njihova vrijednost u finansijskim izvještajima iskazana u manjem iznosu od stvarnog, pri čemu revizori navode da nije moguće utvrditi koliki je taj iznos.

"Sredstva Ministarstva nisu tačno iskazana u bilansu stanja jer nije izvršeno knjiženje nepokretne perspektivne imovine u okviru stalnih sredstava čime su stalna sredstva potcijenjena za nepoznati iznos (tačka 7.3.1. Izvještaja).", piše u izvještaju.

Na listi institucija sa rezervom našla se i Agencija za javne nabavke BiH.

"Nisu evidentirana i naplaćena potraživanja za sredstva od JP NIO Službeni list BiH u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (tačka 7.3. Izvještaja)", navodi se u izvještaju.

Mišljenje s rezervom dobile su i Kancelarija za veterinarstvo BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, Uprava za indirektno oporezivanje i Služba za poslove sa strancima. Razlozi se uglavnom odnose na nepravilnosti u evidentiranju imovine i obaveza, ali i dugogodišnju praksu angažovanja zaposlenih putem ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju redovne i kontinuirane radne zadatke.