Na Pasuljanskim livadama gađanje iz ratne tehnike, prisustvuju zvaničnici Srpske

Na poligonu "Pasuljanske livade" održava se gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike Vojske Srbije, a prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Na poligonu je angažovano više od 130 sredstava i sistema i preko 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Planirano je dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, nakon čega će uslediti gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.

Ranije danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici održan je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema.

Na aerodromu u Batajnici prikazana su sredstva iz razvoja naše odbrambene industrije, kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima avioni MiG-29 i orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H145, raketni sistemi, višecevni bacač rakate "vampir" i jedan broj bespilotnih letjelica.