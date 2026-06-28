Na Pasuljanskim livadama gađanje iz ratne tehnike, prisustvuju zvaničnici Srpske

Autor:ATV redakcija
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Na poligonu "Pasuljanske livade" održava se gađanje iz sredstava i sistema ratne tehnike Vojske Srbije, a prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, kao i predsjednik SNSD Milorad Dodik.
Na poligonu je angažovano više od 130 sredstava i sistema i preko 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Planirano je dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, nakon čega će uslediti gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.
Ranije danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici održan je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema.
Na aerodromu u Batajnici prikazana su sredstva iz razvoja naše odbrambene industrije, kao i savremeno naoružanje i vojna oprema Srbije, među kojima avioni MiG-29 i orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H145, raketni sistemi, višecevni bacač rakate "vampir" i jedan broj bespilotnih letjelica.
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