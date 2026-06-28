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Demonstrirana moć novog naoružanja i opreme Vojske Srbije

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:03

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Вјежба на Пасуљанским ливадама
Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Na vojnom poligonu "Pasuljanske livade" kod Paraćina završeno je gađanje ratne tehnike, odnosno novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije, na kojem je demonstrirano dejstvo naoružanja i opreme.

Moć novog naoružanja i opreme prikazana je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Đure Macuta i članova Vlade Srbije, predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i drugih zvanica.

Vježba na Pasuljanskim livadama

Gađanjem u mete demonstrirani su dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva i gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.

Prikazani su moć i dejstvo modernizovanih aviona "mig-29" i "orao", jurišnih letjelica, modernih vođenih raketa i avio-bombi, kao i dronova, robotskih platformi, tenkova, oklopnih vozila i drugog naoružanja i opreme.

U vježbi je bilo angažovano više od 1.000 pripadnika Vojske i MUP-a Srbije i više od 130 sredstava i sistema.

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Milorad Dodik

Pasuljanske livade

Aleksandar Vučić

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