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Kraj čekanja i redova: Od danas kreće novi elektronski sistem MUP-a Srpske

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 07:49

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МУП Републике Српске, полиција, грб
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske omogućiće od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana, te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila.

Ova usluga će na platformi "E-servisi" MUP-a Srpske od danas biti dostupna građanima Banjaluke, dok se u julu očekuje i u ostalim lokalnim zajednicama.

Riječ je o proširenju elektronskih usluga nakon što je lani omogućeno elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave.

Iz MUP-a Srpske navode da se termini za nove usluge mogu zakazati posredstvom zvanične platforme "E-serivisi" na stranici MUP-a, te da građani treba da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena.

Da bi građani mogli zakazati termin potrebno je da se izvrši registracija, odnosno da se kreira nalog na portalu "eUsluge" MUP-a Srpske, a nakon popunjavanja podataka na mejl se dobija šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, čijim se unosom završava proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge.

Osim ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta/boravišta ili promjenu adrese stana koji traje 30 minuta /za najviše pet lica/.

Ove elektronske usluge dio su kontinuirane opredijeljenosti MUP-a Republike Srpske ka unapređenju i digitalizaciji svojih usluga da bi se dodatno olakšao pristup potrebnim dokumentima i pojednostavila komunikacija između građana i institucija.

Iz MUP-a Republike Srpske pozivaju građane da koriste ove usluge koje će im omogućiti da bez dugih čekanja ostvare svoja prava.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

E servisi

Lična karta

pasoš

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