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Danas je Sveti Tihon čudotvorac: Mnoga čuda je za života činio, volio da pomaže siromašnima

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ATV redakcija
29.06.2026 07:13

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Foto: pexels/Ninoslav Zivkovic

Srpska pravoslavna crkva i vjenici danas slave Svetog Tihona Čudotvorca.

Sveti Tihon bio je episkop amatuntski. Po smrti blaženog Memnonija Tihon je bio izabran jednoglasno za episkopa, a posvećen slavnim Epifanijem, na eparhiju Amatuntsku. Čistota života njegovog i revnost k pravoslavlju preporučivale su ga za ovaj čin.

U to vrijeme još je bilo neznabožaca na ostrvu Kipru. I sveti Tihon preuzeo je na sebe da s apostolskom revnošću obraća nevjerne u vjerne. I imao je on u tome velikog uspjeha. Poslije dugog truda u vinogradu Gospodnjem preselio se u blaženu vječnost, oko 425. godine.

Čudotvorcem je nazvan zbog mnogih čudesa koja je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromasima besplatno. Jednom ga je ukorio otac zbog toga, a on se pomolio Bogu, i žitnica njihova napunila se žita tako da su s mukom vrata otvorili. Drugi put je, opet, posadio suvo šiblje od loze, i loza je ozelenela i u svoje vrijeme plod donijela.

Tropar (glas 1):

Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Tihone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa vjerom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima iscjeljenje.

(telegraf)

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