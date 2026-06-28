Logo

Milko i Danica ostavili firme i grade manastir na planini

Autor:

Biljana Stokić
28.06.2026 19:51

Komentari:

0
Повратници граде манастир муж и жена
Foto: ATV

U početku su se kupali iz lončića u drvenoj kućici, danas žive u kontejneru na planini. Tako je već dvije godine.

Milko i Danica Gelić luksuzan život ostavili su iza sebe i privatne firme u Vojvodini prepustili djeci. Oni su se posvetili izgradnji manastira Presvete Trojice u Gelićima po blagoslovu mitropolita Fotija.

„Imamo petoro djece i osmoro unučića, njima smo rekli, mi smo na tom zadatku, mi ostajemo ovdje. Od danas nemojte više da računate na nas, mi računamo na vas. I oni su se tako i postavili i hvala im na razumijevanju i oni učestvuju u svojoj ovoj priči kako moralno, tako i materijalno“, rekao je Milko Gelić, građevinski odbor za izgradnju manastira Presvete Trojice u Gelićima, Kotor Varoš.

Милко Гелић
Milko Gelić

I sve su radili tiho, gotovo neprimjetno. A prvi put o svemu su progovorili za ATV.

„Manastir je definitivno manastir, dobio je rješenje. I niko ovdje ne gradi ovo iz nekog svog hira. Sve je nastalo tako spontano, blaženo, ja to ne mogu da vam opišem. Svako ima priliku da dođe da ugradi svoju ciglu, da učestvuje“, rekao je Gelić.

I tako cigla po cigla, manastirski kompleks već ima svoje obrise. Gelići su ubijeđeni u ovaj zemaljski raj dolaziće kolone ljudi da se ovdje duhovno okrijepe.

„Kada je stigao blagoslov tek tada je bio vjetar u leđa. Mi znamo tu kada se završi jedan dan, vrtimo se u krug, puni sreće. Zamisli predodređeni da pravimo Božiju kuću“, rekla je Danica Gelić.

Даница Гелић
Danica Gelić

A da bi radovi uopšte počeli, bilo je neophodno izgraditi i urediti pristupni put. Danas se do manastira u izgradnji lako stiže, a sve je više vjernika koji dolaze u Geliće na temelje manastira.

„Kad sam došla i kad sam vidjela ovu ljepotu i ovu prirodu i sam ambijent kao stvoren za manastirski“, rekla je Vesna Vuković iz Teslića.

Izgradnja ove svetinje, Gelićima će dati i novi život. Biće to doprinos i svjedočanstvu duhovnosti srpskog naroda u podvlašićkom selu.

„I da dolazeći ovdje nove generacije koje budu rađane i koje se ovdje budu duhovno napajale vežu za ovo mjesto. Da ovaj manastir buduće generacije srpskog naroda vode pravim putem Svetog Save i Svetog cara Lazara“, rekao je arhijerejski namjesnik teslićki Miladin Vuković.

Миладин Вуковић
Miladin Vuković

Na temeljima manastira nedavno su kršteni i unuci Gelića. A kandilo koje su upalili kada su u selo stigli, Milko i Danica, do danas nisu ugasili. Svoj put jasno znaju. U planinama će ostaviti trajni zavjet srpskom narodu.

„Evo ovako, kad svi odu, nigdje žive duše osim poneki krik jelena ili rika medvjeda, ostanemo nas dvoje. Ovako se mi patimo uz vreo kolač i sladoled. I odmarate ovako? Da i ujutro u šest sati ponovo“, poručuju oni.

I tako se Gelići svako jutro bude sa novim planovima, ali istom željom. Svaki dan u planini je novi izazov. Poručuju i da dok god postoji neko ko se vraća svojim korijenima, nijedno selo nije izgubljeno. Nijedno ognjište nije ugašeno. I nijedna priča, nije završena.

Dok iza mene rastu zidovi budućeg manastira jasno je da se ovdje ne gradi samo svetinja. Gradi se nada da Gelići neće ostati samo ime na karti i sjećanje u pričama starijih ljudi. Upravo zato ovaj manastir predstavlja mnogo više od građevine, on je novi život jednog kraja. Za ATV iz Gelića Biljana Stokić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

manastir

Danica Gelić

Milko Gelić

Gelići

Gradnja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бањалука пензионери врућина Достигнуте максималне температуре

Društvo

Toploti talas u Srpskoj dostići će vrhunac u naredna dva dana

26 min

0
Гранични прелаз Нови Град

Društvo

Višečasovna čekanja na granici sa Hrvatskom i Crnom Gorom

1 h

0
Станиша Стевановић свједочење о страдању

Društvo

"U Bratunac se ne zove u Bratunac se ide": Svjedočanstvo Staniše Stevanovića

3 h

0
кречење стиропор фасада зидови

Društvo

Ova debljina stiropora će vam smanjiti račune

3 h

0

  • Najnovije

19

51

Milko i Danica ostavili firme i grade manastir na planini

19

51

Više od 1.300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina

19

39

Ako na ljetovanju ulovite ovu ribu dobićete nagradu

19

37

Koja su najtraženija, a koja deficitarna zanimanja u Srpskoj?

19

37

U registru za usvajanje nema niti jedno podobno dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima