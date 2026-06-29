Dnevni horoskop za 29. jun

Saznajte šta vam zvijezde donose danas na polju ljubavi, posla i zdravlja. Pročitajte dnevni horoskop za sve znakove Zodijaka i otkrijte koje prilike, izazovi i iznenađenja vas očekuju.

Ovan

Dobijate priliku da završite važan posao brže nego što ste očekivali. U ljubavi vas očekuje lijep gest partnera, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati. Potrebno vam je više odmora.

Bik

Poslovni razgovori teku u vašu korist i donose nove mogućnosti. Partner cijeni vašu iskrenost, dok slobodni uživaju u pažnji koju dobijaju. Obratite pažnju na unos tečnosti.

Blizanci

Bićete puni ideja i lako ćete riješiti sve obaveze. Emotivni odnosi postaju stabilniji, a slobodni imaju priliku za zanimljivo poznanstvo. Prijaće vam boravak u prirodi.

Rak

Dobijate podršku osobe od koje to niste očekivali, što će vam mnogo značiti. U ljubavi vlada više nježnosti, dok slobodni mogu dobiti poruku koja će ih obradovati. Izbjegavajte alkohol.

Lav

Vaša upornost donosi dobre rezultate i pohvale okruženja. Partner je spreman na dogovor, a slobodni lako osvajaju simpatije novih ljudi. Vodite računa o kvalitetu sna.

Djevica

Uspješno privodite kraju obaveze koje su vas dugo opterećivale. Voljena osoba pokazuje razumijevanje za vaše potrebe, dok slobodni mogu obnoviti jedan zanimljiv kontakt. Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Pred vama je povoljan dan za dogovore i nove poslovne prilike. U ljubavi vas očekuje više skladnih trenutaka, a slobodni mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Pijte dovoljno vode.

Škorpija

Strpljenje će vam pomoći da dođete do željenog cilja bez većih prepreka. Partner pokazuje više pažnje nego inače, dok slobodni mogu biti prijatno iznenađeni novim susretom. Izbjegavajte opterećenje.

Strijelac

Otvaraju vam se nove mogućnosti koje mogu donijeti dugoročnu korist. U ljubavi vas očekuju lijepi zajednički trenuci, dok slobodni ostavljaju snažan utisak na osobu koja im se dopada. Pazite na probavu.

Jarac

Vaš trud će biti primijećen i nagrađen na pravi način. Partner vam pruža oslonac u važnim odlukama, a slobodni sve češće razmišljaju o novoj romansi. Kratak odmor će vam prijati.

Vodolija

Dan je povoljan za rješavanje finansijskih i poslovnih pitanja. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji donosi olakšanje, dok slobodni lako sklapaju nova poznanstva. Smanjite stres.

Ribe

Dobra organizacija omogućava vam da sve završite bez žurbe. Voljena osoba pokazuje koliko joj je stalo do vas, dok slobodni mogu započeti zanimljivu komunikaciju. Pazite na redovne obroke.