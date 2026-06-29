Stigli smo do vrhunca, sve je u crvenom

Zbog visokih temperatura koje se očekuju danas i sutra izdata su crvena upozorenja. Na vrhuncu toplotnog talasa očekuje se temperatura do 40 stepeni.

Za banjalučku regiju danas se prognozira temperatura do 39 stepeni, a isto nas očekuje i sutra. Ovakvo vrijeme zadržaće se do srijede kada dolazi do osvježenja.

Kiša će spustiti temperaturu na 34 stepena, a značajniji pad nas očekuje u četvrtak kada će maksimalna ići do 23.

Osvježenje će potrajati do kraja ove sedmice uz padavine i u petak. Vikend donosi stabilizaciju i postepen raste temperature koja bi početkom naredne sedmice ponovo mogla da prelazi 30 stepeni.