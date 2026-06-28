U registru za usvajanje nema niti jedno podobno dijete

U Republici Srpskoj nije usvojeno nijedno dijete otkad je na snagu stupio novi zakon o porodično-pravnoj zaštiti 2023. godine, tvrde iz Centra za socijalni rad u Banjaluci.

„Jedan paradoks što se samog usvojenja tiče je što mi imamo veći broj parova odnosno potencijalnih usvojilaca koji žele da usvoje dijete nego djece koja su podobna“, rekla je Tanja Novaković, socijalni radnik Centra za socijalni rad Banjaluka.

Postupak za usvajanje počinje u Centru za socijalni rad gdje parovi nakon prikupljene dokumentacije prolaze obradu stručnog tima koji se sastoji od pravnika, socijalnog radnika, pedagoga i psihologa. Prema novom porodičnom zakonu, parovi moraju proći obuku. U zakonu jasno pišu pravila obuke ali nema preciziran materijalni cenzus, a ni period u kojemu bi postupak trebalo da bude završen. Dodatna prepreka je i obaveza Centra da iscrpi sve mogućnosti u radu sa biološkom porodicom.

„Zakon nije jasno propisao da li postoji neki materijalni cenzus bitno je da postoje neke stabilne porodične odnosno materijalne stambeni uslovi parova koji se javljaju“, rekla je Novaković, te dodala:

„Ne morate biti izričiti, da li želite da usvojite jedno dijete, da li želite da bude muškog pola ili ženskog pola ili vam je to nebitno, da li bi Vam pravilo smetnju da je dijete osoba sa invaliditetom, sa određenim zdravstvenim poteškoćama, da li dolazi iz traumatske porodice".

Pitanje koje se postavlja je to zašto već godinama nema realizovanih usvajanja? Pitali smo ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a odgovor je jasan - u registru djece nema niti jedno dijete.

„Aktuelno, u Jedinstveni lični registar usvojenja nije upisano ni jedno dijete koje posjeduje opštu podobnost za usvojenje.

Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u postupku utvrđivanja opšte podobnosti je sedmoro djece bez roditeljskog staranja“, poručeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Za instituciju ombudsmana dileme nema, kako kažu usvajanje je jedan od najznačajnijih oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja i njegova svrha nije da se zadovolji pravo odraslih da postanu roditelji, već da se svakom djetetu obezbjedi sigurno porodično okruženje. Činjenica je da u jednom periodu nije realizovano nijedno usvajanje i da to svakako zahtjeva dodatnu analizu nadležnih kako bi se utvrdili razlozi i eventualne prepreke u postupku, kažu iz ove institucije.

„Ombudsman za djecu smatra da svaki postupak usvajanja mora biti vođen najboljim interesom djeteta, uz puno poštovanje njegovih prava i svih zakonom propisanih garancija zaštite. Istovremeno, potrebno je kontinuirano pratiti primjenu zakona i procjenjivati da li postoje zakonske ili praktične prepreke koje otežavaju ostvarivanje prava djece da odrastaju u porodičnom okruženju“, poručuju iz Ombudsmana za djecu.

A kada registar djece jednom bude gotov, podatke šalje resorno ministarstvo centru za socijalni rad, koji će imati svega 24 sata da donese konačnu odluku i kaže čiji će dom biti bogatiji za jednog novog člana.