Koja su najtraženija, a koja deficitarna zanimanja u Srpskoj?

Većina maturanata nastavak obrazovanja vidi na najpopularnijim studijama već godinama unazad, ali ima i onih koji biraju drugačiji put. Vođen ličnim interesovanjima i potrebama tržišta rada, Filip Šušnjar odlučio je da upiše Šumarski fakultet.

„Zato što je deficitarno zanimanje i jako se malo ljudi odlučuje na taj fakultet. Svi, uglavnom, lete na ETF, programiranje. Svi hoće za računar, a ja ću otići u prirodu“, rekao je Filip Šušnjar

Najveće učešće na evidenciji nezaposlenih imaju lica sa srednjom stručnom spremom, koja čine 65,4% ukupnog broja nezaposlenih. Nekvalifikovana lica učestvuju sa 19,7%, dok lica sa visokom stručnom spremom čine 12,2% nezaposlenih.

„Poslodavci su u 2025. godini najveću potrebu iskazali za medicinskim radnicima srednje stručne spreme (290 radnih mjesta), te finansijskim radnicima i ekonomistima (214 radnih mjesta). Kada je riječ o visokoj stručnoj spremi, najveća potražnja zabilježena je za pedagozima, andragozima, nastavnicima i učiteljima razredne nastave (657 radnih mjesta), ekonomistima (362) i pravnicima (286 radnih mjesta). Napominjemo da su ekonomisti i pravnici istovremeno među najbrojnijim zanimanjima na evidenciji nezaposlenih i među najtraženijim profilima kod poslodavaca“, podaci su Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Na banjalučkom univerzitetu na studiju psihologije, bezbjednosti i glume, traži se mjesto više. Fizika, filozofija, istorija samo su neki od smjerova koji se popunjavaju više nego prethodnih godina.

„Nešto manje interesovanje vlada za Rudarski fakultet, ali vjerujem da će ove godine interesovanje biti znatno bolje nego prošle godine, za sva tri studijska programa. Iako je u prethodnom periodu za taj fakultet bilo manje interesovanje, opet je imao zadovoljavajući broj studenata i nastava se uredno odvijala“, rekao je Dario Stanković, portparol Univerziteta u Banjaluci.

Privredna komora Republike Srpske prepoznala je problem deficitarnih zanimanja. Formirali su Edukativni centar gdje vrše prekvalifikaciju zanimanja.

„Ozbiljno smo pristupili problemu da onaj dio radne snage koja bi se mogla nadomjestiti iz domaćih kapaciteta, a pritom na tržištu imamo zainteresovanh mladih ljudi, pokušavamo da ih prekvalifikujemo i prilagodimo potrebama tržišta rada“, rekao je Mile Petrović, direktor Sektora granskih udruženja Privredne komore Republike Srpske

Najveći problem u vezi sa deficitarnim zanimanjima jeste što za najtraženije poslove, ima najmanje zainteresovanih radnika. To potvrđuje i primjer građevinskih radnika, koji su bili među najtraženijim zanimanjima, ali je popunjeno svega 19% prijavljenih radnih mjesta, najviše zbog težih uslova rada i nedovoljnog interesovanja nezaposlenih za ove poslove.