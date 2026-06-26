Ovu stvar nikako ne radite na sutrašnji praznik: Narod vjeruje da može donijeti nesreću

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 27. juna slave Svetog proroka Jeliseja, jednog od najvećih proroka Starog zaveta. Živio je devet vijekova prije Hrista, a bio je učenik čuvenog proroka Ilije. Prema predanju, kada je Ilija uznesen na nebo u ognjenim kolima, Jelisej je naslijedio njegov proročki dar i dvostruku milost čudotvorstva.

Gdje god je prošao, Jelisej je činio čuda: gorku vodu je pretvarao u pitku, umnožavao je ulje siromašnim udovicama, liječio ljude od gube, pa čak i vaskrsao sina jedne utučene žene. Zbog svoje silne vjere, u narodu se smatra zaštitnikom od bolesti i nepogoda.

Jednu stvar koju sutra nikako ne smijete da radite

U srpskom narodu postoji strogo pravilo vezano za ovaj praznik. Vjeruje se da je Sveti Jelisej "vodeni" ili "gromoviti" svetitelj, zbog čega se sutra nikako ne radi u polju, niti se kosi trava.

Stariji prenose da ko prekrši ovo pravilo rizikuje da mu oblaci i grad unište sav trud i letinu. Vjeruje se da svetitelj strogo kažnjava nemar prema zemlji i prazniku, pa se ovaj dan provodi u miru, odmoru i molitvi. Takođe, stari kažu da na ovaj dan ne treba započinjati velike poslove oko kuće.

Narodno vjerovanje za zdravlje očiju

Pored zabrane rada, za Svetog Jeliseja vezuje se i jedan lijep običaj. U nekim dijelovima Srbije vjeruje se da ovaj svetitelj liječi slabovidost i bolesti očiju. Zato stariji ujutru rano odlaze do izvora, umivaju se čistom vodom i izgovaraju molitvu za zdravlje svojih ukućana.

Molitva Svetom proroku Jeliseju za zaštitu doma i porodice

Ako sutra želite da zaštitite svoj dom od nesreće, bolesti i loših ljudi, izgovorite ove riječi:

"Sveti proroče Božiji Jeliseju, ti koji si od Gospoda primio dar da liječiš bolne, tešiš tužne i podižeš nemoćne, pogledaj i na nas grešne u ovom danu.

Molimo te, svojim nebeskim zastupništvom sačuvaj naš dom od svake nepogode, grada, bolesti i nemira. Daruj nam snagu da u vjeri istrajemo, međusobno se volimo i u miru živimo. Očisti naša srca od zlobe i turobnih misli, a telima našim podari zdravlje. Amin."

(ona.rs)