Logo

Ovu stvar nikako ne radite na sutrašnji praznik: Narod vjeruje da može donijeti nesreću

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:22

Komentari:

0
Црква
Foto: pexels/Aleksandar Andreev

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 27. juna slave Svetog proroka Jeliseja, jednog od najvećih proroka Starog zaveta. Živio je devet vijekova prije Hrista, a bio je učenik čuvenog proroka Ilije. Prema predanju, kada je Ilija uznesen na nebo u ognjenim kolima, Jelisej je naslijedio njegov proročki dar i dvostruku milost čudotvorstva.

Gdje god je prošao, Jelisej je činio čuda: gorku vodu je pretvarao u pitku, umnožavao je ulje siromašnim udovicama, liječio ljude od gube, pa čak i vaskrsao sina jedne utučene žene. Zbog svoje silne vjere, u narodu se smatra zaštitnikom od bolesti i nepogoda.

Jednu stvar koju sutra nikako ne smijete da radite

U srpskom narodu postoji strogo pravilo vezano za ovaj praznik. Vjeruje se da je Sveti Jelisej "vodeni" ili "gromoviti" svetitelj, zbog čega se sutra nikako ne radi u polju, niti se kosi trava.

Stariji prenose da ko prekrši ovo pravilo rizikuje da mu oblaci i grad unište sav trud i letinu. Vjeruje se da svetitelj strogo kažnjava nemar prema zemlji i prazniku, pa se ovaj dan provodi u miru, odmoru i molitvi. Takođe, stari kažu da na ovaj dan ne treba započinjati velike poslove oko kuće.

Narodno vjerovanje za zdravlje očiju

Pored zabrane rada, za Svetog Jeliseja vezuje se i jedan lijep običaj. U nekim dijelovima Srbije vjeruje se da ovaj svetitelj liječi slabovidost i bolesti očiju. Zato stariji ujutru rano odlaze do izvora, umivaju se čistom vodom i izgovaraju molitvu za zdravlje svojih ukućana.

Molitva Svetom proroku Jeliseju za zaštitu doma i porodice

Ako sutra želite da zaštitite svoj dom od nesreće, bolesti i loših ljudi, izgovorite ove riječi:

"Sveti proroče Božiji Jeliseju, ti koji si od Gospoda primio dar da liječiš bolne, tešiš tužne i podižeš nemoćne, pogledaj i na nas grešne u ovom danu.

Molimo te, svojim nebeskim zastupništvom sačuvaj naš dom od svake nepogode, grada, bolesti i nemira. Daruj nam snagu da u vjeri istrajemo, međusobno se volimo i u miru živimo. Očisti naša srca od zlobe i turobnih misli, a telima našim podari zdravlje. Amin."

(ona.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svetac

Crkva

običaji

vjera

Komentari (0)

Pročitajte više

crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Društvo

Uradite ovo večeras prije spavanja: Sutra slavimo zaštitnicu djece, a jedna molitva donosi mir domu

1 d

0
Славимо Свете апостоле Вартоломеја и Варнаву: Ово данас никако не смијете да урадите

Društvo

Slavimo Svete apostole Vartolomeja i Varnavu: Ovo danas nikako ne smijete da uradite

2 d

0
Црква

Društvo

Vjeruje se da pomaže bolesnima i nevoljnima: Ovako se molimo Svetom Timoteju Bruskom

4 d

0
Данас славимо Светог Кирила Александријског: Изговорите ове ријечи за мир у души и дому

Društvo

Danas slavimo Svetog Kirila Aleksandrijskog: Izgovorite ove riječi za mir u duši i domu

4 d

0

Više iz rubrike

Бактерија вибрио

Zdravlje

Bakterija koja jede meso se širi Mediteranom: Ovo su prvi simptomi

2 h

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Zdravlje

Lijekovi za mršavljenje mogu da poremete čulo ukusa ili mirisa

7 h

0
Намирнице које никада не треба узимати на празан желудац

Zdravlje

Namirnice koje nikada ne treba uzimati na prazan želudac

11 h

0
Уређена дневна соба са клима уређајем

Zdravlje

Kakav vazduh udišemo kada ljeti zatvorimo prozore zbog vrućine?

12 h

0

  • Najnovije

23

06

Francuska rutinski protiv Norveške, Dembele dao tri gola

23

03

Američki borbeni avioni izveli napade na Iran

22

53

Milica Pavlović stala u odbranu Ivane Nikolić: Najbolje igra na našoj muzičkoj sceni

22

42

Jasan znak Amerikancima: Dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena

22

42

Vikend horoskop: Jedan znak ulazi u emotivni vrtlog koji nije očekivao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima