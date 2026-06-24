Slavimo Svete apostole Vartolomeja i Varnavu: Ovo danas nikako ne smijete da uradite

Prema navodima SPC, Sveti apostol Vartolomej jedan je od dvanaest velikih apostola.

Sveti Vartolomej, koji je u našem narodu poznat i kao Vratoloma iliti Vrtoloma, najprije je s apostolom Filipom i sestrom djevicom Marijanom, a neko vrijeme i sa svetim Jovanom Bogoslovom, propovijedao jevanđelje prvo u Aziji, zatim u Indiji i, najzad, u Jermeniji, gdje je i mučenički i skončao.

Sveti apostol Varnava jedan od Sedamdesetorice, rođen je na Kipru od bogatih roditelja iz plemena Levijeva i učio se zajedno sa Savlom kod Gamalila. Zvao se najprije Josif, no apostoli su ga prozvali Varnavom, Sinom Utjehe, pošto je umio vanredno da tješi ljudske duše, prenosi Informer.

Za ovaj praznik u narodu su vezana brojna vjerovanja

Narod kaže da se deci brani da se penju po drveću, da ne bi slomila vrat, zabranjuje se kupanje u rijekama, a ženama da "bućkaju" mlijeko.

U Homolju se obustavlja svaki rad, dok se u nekim dijelovima zemlje vjeruje da, ako radite na Vratolomu, postoji opasnost od poplava, grada i oluje.

Sveti Vartolomej je svetac koji čuva usjeve i strogo pazi da neko ne ore. Vjeruje se da Vartolomej ne prašta nevjernicima koji danas rade, zbog čega rizikuju da im svi usjevi propadnu.

"Smlatiće te kao Vrtoloma prasku" je rečenica koja se danas čuje u selima u Pomoravlju. U ovom kraju niko danas ne bi trebalo da radi, da ga ne bi svetac "smlatio", kaže narod.

U selima u Šumadiji vjeruju da svetac liječi od padavice, pa bolesni idu u obližnji manastir, kako bi se pomolili, dok u topličkom kraju smatraju da Sveti Vratoloma i Sveti Sava danas sjede na planini i čuvaju sve njive kako ne bi bilo neke štete. Tek kada oni prilegnu i zadremaju, može doći do grada, ali to se rijetko dešava.