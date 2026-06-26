Kakav vazduh udišemo kada ljeti zatvorimo prozore zbog vrućine?

Autor:ATV redakcija
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Kada temperature pređu 35 stepeni, većina ljudi zatvara prozore i uključuje klimu kako bi rashladila prostor.
Međutim, dok se temperatura spušta, kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama može se pogoršavati.
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Kućni klima uređaji ne unose svjež vazduh, već stalno kruže isti vazduh iz prostorije — hlade ga i vraćaju nazad. To znači da nema prirodne izmjene vazduha.
U zatvorenom prostoru se tako vremenom povećava količina ugljen-dioksida, prašine, grinja i isparenja iz namještaja i podova. Kod ljudi koji imaju kućne ljubimce dodaju se i sitne čestice dlake i peruti.
Prema istraživanjima, kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama može biti znatno lošiji nego napolju, posebno ljeti kada se prostorije drže zatvorene tokom dana.
Povećan nivo CO₂ u spavaćim sobama može uticati na kvalitet sna, izazvati jutarnji umor i slabiju koncentraciju tokom dana. Često se ovi simptomi pogrešno pripisuju vrućini ili stresu.
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Stručnjaci ističu da problem nije u klima uređajima, već u nedostatku izmjene vazduha, jer zatvaranjem prozora on praktično postaje „zarobljen”.
Za razliku od klasičnih uređaja koji samo filtriraju postojeći vazduh, ventilacioni sistemi omogućavaju stalan ulazak svježeg vazduha i izbacivanje zagađenog, uz zadržavanje temperature.
Takvi sistemi omogućavaju bolji kvalitet vazduha bez gubitka rashlađenog prostora i energije.
(Glas Srpske)
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