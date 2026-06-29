Oglasio se OC Jahorina: Demantovali navode

Povodom teksta pod naslovom "MUP Srpske o policijskoj akciji na Jahorini: Provjeravan rad agencija za obezbjeđenje lica i imovine", objavljenog na RTRS-u, Olimpijski centar "Jahorina" je objavio demanti.

Demanti prenosimo u cijelosti:

"Povodom teksta pod naslovom „ MUP Srpske o policijskoj akciji na Jahorini: Provjeravan rad agencija za obezbjeđenje lica i imovine “, objavljenog na RTRS-u, Olimpijski centar “Jahorina” radi istinitog informisanja javnosti daje sljedeći demanti.

Hronika MUP Srpske o policijskoj akciji na Jahorini: Provjeravan rad agencija za obezbjeđenje lica i imovine

Prije svega, Olimpijski centar “Jahorina” nije bio organizator koncerta, održanog u petak, niti je angažovao fizičko obezbjeđenje za navedeni događaj. Zbog toga smatramo neprimjerenim da se Olimpijski centar u ovom kontekstu dovodi u vezu sa aktivnostima koje se odnose na organizaciju i obezbjeđenje predmetnog koncerta.

Olimpijski centar “Jahorina” podržava održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija tokom ljetne turističke sezone, jer svaki kvalitetan događaj doprinosi razvoju turizma i većem broju posjetilaca na planini.

Posebno ističemo da je netačna svaka insinuacija da je Olimpijski centar organizovao ili pokušao organizovati nelegalno obezbjeđenje predmetnog događaja.

Tačno je da je Olimpijski centar “Jahorina” krenuo u proceduru osnivanja svoje agencije, jer je informacija prošla na Vladi Republike Srpske i za tu agenciju su glasali svi ministri, te se krenulo u traženje saglasnost za osnivanje privrednog društva koje bi, u skladu sa zakonom i nakon pribavljanja svih neophodnih odobrenja, obavljalo poslove fizičkog obezbjeđenja i pratnje transporta novca. Razlog za podnošenje takvog zahtjeva jeste potreba za efikasnijim obezbjeđenjem velikih dnevnih pazara tokom zimske i ljetne turističke sezone, kao i ostvarivanje značajnih finansijskih ušteda u poslovanju Olimpijskog centra kao javnog preduzeća. Ako pojedinci iz MUP-a smatraju da je bolje da rade privatnici, nego agencija u vlasništvu Vlade Srpske, tu Olimpijski centar ne može ništa.

Istovremeno, želimo naglasiti da Olimpijski centar “Jahorina” sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske ima dugogodišnju korektnu i profesionalnu saradnju, posebno tokom zimske sezone kada se na Jahorini realizuju obuke pripadnika MUP-a Republike Srpske.

Upravo zbog toga nejasno nam je da se aktivnosti policije, koje su bile usmjerene na kontrolu rada obezbjeđenja jednog privatnog događaja, u javnosti predstavljaju na način koji stvara negativan publicitet za Jahorinu u jeku ljetne turističke sezone i dovodi u pitanje ugled destinacije u koju su uložena značajna sredstva i napori.

Pozivamo sve medije da informacije koje se odnose na Olimpijski centar “Jahorina”objavljuju potpuno, tačno i provjereno, kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu, a ugled jedne od najvažnijih turističkih destinacija Republike Srpske neopravdano narušen."