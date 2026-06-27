Logo

MUP Srpske: Opravdanost postavljanja stacionarnih radara

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 10:18

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Postavljanjem stacionarnih radara za kontrolu brzine na putevima u Republici Srpskoj ostvaren je preventivni efekat na učesnike u saobraćaju, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz MUP-a su istakli da kontinuirano unapređuju sistem bezbjednosti saobraćaja primjenom savremenih tehnologija i tehničkih rješenja, među kojima značajno mjesto zauzimaju stacionarni radarski sistemi za kontrolu brzine kretanja vozila.

Radarski sistemi postavljeni su na putnim dionicama širom Republike Srpske na osnovu detaljnih analiza stanja bezbjednosti saobraćaja, podataka o saobraćajnim nezgodama sa najtežim posljedicama, kao i procjena mjesno nadležnih policijskih uprava.

Riječ je o lokacijama koje su ranije bile prepoznate kao kritične sa aspekta saobraćajne bezbjednosti.

Dosadašnji rezultati, kako su istakli iz MUP-a, potvrđuju opravdanost ovakvog pristupa.

"Uvođenjem sistema automatske kontrole brzine ostvaren je preventivni efekat na učesnike u saobraćaju, što je doprinijelo povećanju stepena bezbjednosti na dionicama gd‌je su radari instalirani. Posebno je značajno da na tim lokacijama nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima", kažu u MUP-u Srpske.

Osim unapređenju bezbjednosti saobraćaja, radarski sistemi doprinose i većem osjećaju sigurnosti u lokalnim zajednicama, te podstiču dosljednije poštovanje saobraćajnih propisa.

Njihova efikasnost prepoznata je i među građanima i predstavnicima lokalnih zajednica, zbog čega MUP svakodnevno prima zahtjeve za postavljanje novih stacionarnih radara na različitim lokacijama širom Republike Srpske.

Prema podacima za period januar–maj ove godine, iako je zabilježen veći broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period lani, broj poginulih lica smanjen je za devet, dok je broj teško povrijeđenih manji za oko 15 odsto.

Upravo ovi pokazatelji, naglašavaju u MUP-u, potvrđuju značaj preventivnih mjera i ulaganja u savremene sisteme nadzora saobraćaja.

Iz ovog ministarstva su naglasili da će nastaviti da prate stanje bezbjednosti saobraćaja i ulažu u nova tehnološka rješenja s ciljem zaštite života svih učesnika u saobraćaju i daljeg unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima Republike Srpske.

Za pet mjeseci ove godine iz saobraćaja su isključena 9.754 vozača, 80,2 odsto zbog vožnje pod uticajem alkohola, 1,1 odsto zbog odbijanja kontrole na prisustvo alkohola u krvi, koliko ih je isključeno i zbog vožnje pod uticajem opijata.

Iz saobraćaja je isključeno i 9,8 odsto vozača zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje vozilom, 4,4 odsto zbog odbijanja kontrole na prisustvo narkotika, četiri odsto zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja zabrane, 0,8 odsto zbog upravljanja vozilom bez odgovarajuće kategorije i 0,6 odsto vozača iz ostalih razloga.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje da vozači brzinu kretanja prilagode uslovima saobraćaja i stanju puta, da poštuju ograničenja brzine, da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radar

Policija

Vozači

saobraćaj

bezbjednost

Komentari (0)

Više iz rubrike

Необичан мирис може бити знак опасности: Како препознати да се змија скрива у близини дома

Društvo

Neobičan miris može biti znak opasnosti: Kako prepoznati da se zmija skriva u blizini doma

1 h

0
цеста сунце асфалт пут

Društvo

Upozorenje AMS RS na visoke temperature: Putovati u jutarnjim ili kasnim večernjim satima

3 h

0
Цар Лазар Хребељановић Видовдан Косово

Društvo

Sutra Vidovdan

3 h

0
Киша

Društvo

Stiže osvježenje i pad temperature za 12 stepeni

3 h

0

  • Najnovije

11

50

Preminuo novinar Marko Pantić

11

48

Hrvatski pjevač se predstavio kao MINISTAR, na "prevaru" ušao na stadion

11

43

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

11

42

Minić: Vidovdan - dan sjećanja na one koji su stali u odbranu Srpske

11

39

"Đavo" protutnjao sjeverom Srbije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima