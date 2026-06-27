Stiže osvježenje i pad temperature za 12 stepeni

Autor:ATV redakcija
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Ulazimo u finiš toplotnog talasa koji bi najviše temperature trebalo da prikaže početkom naredne sedmice.
Danas, u subotu 27. juna, očekuje nas maksimalnih 35 stepeni. Sutra će za stepen biti toplije, dok početak naredne sedmice donosi vrhunac ovog toplotnog talasa.
Procjene su da će u ponedjeljak maksimalna temperatura u banjalučkoj regiji ići i do 37 stepeni, dok bi u drugim dijelovima BiH mogla i da pređe tu liniju.
Identično vrijeme sa minimalnom od 20 stepeni nas očekuje i u utorak. Zbog ovog toplotnog udara izdata su upozorenja.
Osvježenje stiže u srijedi u četvrtak. Trenutne prognoze najavljuju kišu, ali i prodor svježeg vazduha koji će temperaturu sa 37 spustiti na 25 koliko nas očekuje u četvrtak.
Blago će pasti i minimalna temperatura i ona bi mogla iznositi 15 stepeni.
U danima nakon toga nas očekuje blagi rast temperature, ali ona neće prelaziti 30 stepeni.
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