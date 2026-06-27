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Stiže osvježenje i pad temperature za 12 stepeni

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 08:09

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Киша
Foto: pexels/Lucas Pezeta

Ulazimo u finiš toplotnog talasa koji bi najviše temperature trebalo da prikaže početkom naredne sedmice.

Danas, u subotu 27. juna, očekuje nas maksimalnih 35 stepeni. Sutra će za stepen biti toplije, dok početak naredne sedmice donosi vrhunac ovog toplotnog talasa.

Procjene su da će u ponedjeljak maksimalna temperatura u banjalučkoj regiji ići i do 37 stepeni, dok bi u drugim dijelovima BiH mogla i da pređe tu liniju.

Identično vrijeme sa minimalnom od 20 stepeni nas očekuje i u utorak. Zbog ovog toplotnog udara izdata su upozorenja.

Osvježenje stiže u srijedi u četvrtak. Trenutne prognoze najavljuju kišu, ali i prodor svježeg vazduha koji će temperaturu sa 37 spustiti na 25 koliko nas očekuje u četvrtak.

Blago će pasti i minimalna temperatura i ona bi mogla iznositi 15 stepeni.

U danima nakon toga nas očekuje blagi rast temperature, ali ona neće prelaziti 30 stepeni.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

toplotni talas

Kiša

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