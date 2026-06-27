Dnevni horoskop za subotu: Vaga uzalud bježi od istine, a njima je u poslu jezik brži od pameti

Autor:ATV redakcija
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Dnevni horoskop za subotu, 27. jun 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.
Ovan
Ljubav: Partner ima svoje planove i ne obraća pažnju na Vaše potrebe. Ipak, Vi ne odustajete lako od svojih namjera.
Posao: Primjećujete da stvari idu u pogrešnom pravcu. Kada osjetite da neko narušava Vaša prava i interese postajete razdražljivi.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije, sačuvajte prisebnost duha.
Bik
Ljubav: Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osjećaj lične nesigurnosti.
Posao: Ako Vam je stalo da sačuvate svoje interese, potrebno je da se poslužite nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje: Uljepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Blizanci
Ljubav: Bez obzira koliko djelujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspjevate da prikrijete svoje pravo raspoloženje.
Posao: Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira. Dobro razmislite o svojim prednostima i nedostacima u poslovnom dijalogu.
Zdravlje: Olakšajte svoju savjest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom..
Rak
Ljubav: Bez obzira na svoj status i godine prihvatite igru zavođenja. Uz voljenu osobu postoji ljepši i uzbudljiviji dio stvarnosti.
Posao: Stalo Vam je da ostavite scenski utisak na okolinu, povremeno preuveličavate svoje ideje ili planove koje promovišete.
Zdravlje: Dobro ste raspoloženi i zračite pozitivnom energijom.
Lav
Ljubav: Djelujete dinamično, šarmantno i duhovito pred svojom okolinom. Umijete da osvojite nečiju emotivnu pažnju i naklonost.
Posao: Potrudite se da djelujete kao perfekcionista koji sve drži pod strogom kontrolom ili pod budnim okom.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
Devica
Ljubav: Ono što Vama izgleda interesantno, partner posmatra sa određenom dozom nepovjerenja ili odbijanja.
Posao: Nalazite se u dilemi da li se neko poigrava Vašim poverenjem ili je posredi zajednički poslovni nesporazum.
Zdravlje: Potrudite se da ostvarite psihološku ravnotežu..
Vaga
Ljubav: Ponekad postavljate velike zahtjeve i suviše očekujete od voljene osobe. Nema potrebe da bježite od istine.
Posao: Racionalnije koristite svoju energiju, jer i radna terapija ima pozitivne efekte samo pod određenim uslovima.
Zdravlje: Prijaće Vam kreativan odmor i opuštanje.
Škorpija
Ljubav: Uzalud razmišljate o nekom romantičnom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem dometu.
Posao: Nedostaje Vam taktičnost u odnosu sa poslovnim partnerima, nesmotreno otkrivate više detalja nego što je potrebno.
Zdravlje: Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode..
Ljubav: Nesporazumi koji Vas prate u dijalogu sa bliskom osobom nisu beznačajni, ali nisu ni tema koju treba uporno ponavljati.
Posao: Pretjerujete sa ambicioznim planovima i u želji da se dokažete na različitim stranama. Gubite nečiju naklonost.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Jarac
Ljubav: Dobro ste raspoloženi, nema razloga da izmičete pred "ljubavnim signalima". Priuštite sebi neku omiljenu zabavu.
Posao: Imate dobru procjenu. Ne prihvatate mogućnost poremećaja u poslovnim planovima, kao i da neko osporava Vaše ideje.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi..
Vodolija
Ljubav: Osjećate emotivnu nesigurnost, izbegavajte nepotrebna uzbuđenja ili avanturističke porive koji vod na pogrešnu stranu.
Posao: Teško je priznati lični poraz, naročito kada postoji neko ko bi trijumfovao u takvoj situaciji. Postupite po svojoj savjesti.
Zdravlje: Važno je da ostvarite ravnotežu svojih misli i osjećanja, piše Blic Žena
Ribe
Ljubav: Ukoliko Vaš emotivni život izgleda monotono, nemojte optuživati partnera za sve loše trenutke koji postoje.
Posao: Saradnici imaju različite predstave o zajedničkim interesima i ne razumiju Vaše ideje. Potrebno je da uložite dodatnu energiju.
Zdravlje: Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, kao dobra relaksacija.
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