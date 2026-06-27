Pobjeda Belgijanaca u Vankuveru - premijerna, ali vrijedna prvog mjesta u grupi

Fudbaleri Belgije pobijedili su u Vankuveru reprezentaciju Novog Zelanda rezultatom 5:1 (1:0) u trećem kolu grupe G Svjetskog prvenstva, dok su Egipat i Iran podijelili bodove u Sijetlu - 1:1 (1:1).

Nakon dva remija, uz samo jedan postignut gol, Belgijanci su konačno zabilježili premijernu pobjedu na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Već saterani uza zid i bez prava na grešku, ubjedljivo su savladali Novi Zeland i osigurali plasman u nokaut fazu.

Favorit je od samog početka preuzela kontrolu nad utakmicom, ne dozvolivši rivalu da ozbiljnije ugrozi gol Tiba Kurtoe.

Terenska inicijativa isplatila se u 28. minutu, kada je Leandro Trosar iskoristio smušenu reakciju odbrane Novog Zelanda nakon kornera. Lopta je, kao da je niko ne gleda, pala u peterac, a igrač Arsenala je iz neposredne blizine smjestio u mrežu za vođstvo od 1:0.

To je ujedno bio i rezultat prvog poluvremena, tokom kojeg Novi Zeland praktično nije uspio da stvori izgledniju priliku. Za 45 i kusur minuta fudbala ostao je bez šuta ka golu, a kamoli u okvir gola, uz samo jedan izveden korner.

U nastavku se ništa nije drastično promijenilo. Belgijanci su i dalje dominirali. Već u 50. minutu Trosar je postigao drugi pogodak i udvostručio prednost svog tima, čime je pitanje pobjednika praktično bilo riješeno.

Uprkos zaostatku, Novi Zeland je pokazao znake otpora, a prvu priliku vrijednu pažnje imao je Eli Džast u 55. minutu, kada je njegov dobar udarac sa distance zaustavio Kurtoa.

Kvalitet i iskustvo bili su u potpunosti na strani evropske selekcije, koja je nastavila da kontroliše ritam i stvara šanse.

Ubjedljivih 3:0 na semafor je postavio Kevin de Brujne u 66. minutu. Nakon što je prihvatio loptu na ivici šesnaesterca, vezista Napolija se jednim dodirom idealno namestio i preciznim udarcem po zemlji pogodio dalji ugao.

Iako je već sve bilo jasno, ispostavilo se da prava goleada tek slijedi. U 84. minutu, posle kornera iz lijevog ugla i intervencije Tiba Kurtoe, Džast je pravovremeno natrčao na loptu i snažnim udarcem "pocepao mrežu" za 3:1.

Kao da su se pomalo uvredili što su ipak primili gol od inferiornog rivala, Belgijanci su do kraja meča postigli još dva. Romelu Lukaku se u 86. minutu upisao među strelce, a tačku na ubjedljiv trijumf stavio je Aleksis Salemakers u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Kao najbolja u grupi G, Belgija će u šesnaestini finala igrati protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija.

U drugom meču posljednjeg kola grupe G, odigranom u isto vreme u Sijetlu, Egipat i Iran su podijelili bodove (1:1). Egipćani su osvojili svoj peti, ali imaju lošiju gol-razliku od Belgijanaca, pa će u šesnaestinu finala kao drugi na tabeli. Protivnik će im biti Australija.

RTS