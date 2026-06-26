Milan doveo najskuplje pojačanje u istoriji kluba

Fudbalski klub Milan postigao je dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera portugalskog napadača Gonsala Ramosa za rekordnu sumu u istoriji kluba u iznosu od 50 miliona evra, preneo je "The Athletic".

Ramos će tako postati prvo pojačanje Rubena Amorima od njegovog dolaska na klupu "rosonera", a prema navodima medija, ključnu ulogu u realizaciji transfera odigrala je želja portugalskog reprezentativca da ponovo sarađuje sa Amorimom.

Do sada je rekord držao Rafael Leao za ulazne transfere za koga je Milan izdvojio Lilu 49,5 miliona evra.

Dvadesetčetvorogodišnji napadač je, kako se navodi, već obavio lekarske preglede dok se sa reprezentacijom Portugala nalazi na Svjetskom prvenstvu.

Transfer Ramosa biće ujedno i najveći u Seriji A još od dolaska Romelua Lukakua u Inter iz Mančester junajteda za 63 miliona funti, odnosno oko 74 miliona evra.