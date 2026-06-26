Logo

Milan doveo najskuplje pojačanje u istoriji kluba

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:42

Komentari:

0
Милан довео најскупље појачање у историји клуба
Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Fudbalski klub Milan postigao je dogovor sa Pari Sen Žermenom oko transfera portugalskog napadača Gonsala Ramosa za rekordnu sumu u istoriji kluba u iznosu od 50 miliona evra, preneo je "The Athletic".

Ramos će tako postati prvo pojačanje Rubena Amorima od njegovog dolaska na klupu "rosonera", a prema navodima medija, ključnu ulogu u realizaciji transfera odigrala je želja portugalskog reprezentativca da ponovo sarađuje sa Amorimom.

Do sada je rekord držao Rafael Leao za ulazne transfere za koga je Milan izdvojio Lilu 49,5 miliona evra.

Dvadesetčetvorogodišnji napadač je, kako se navodi, već obavio lekarske preglede dok se sa reprezentacijom Portugala nalazi na Svjetskom prvenstvu.

Transfer Ramosa biće ujedno i najveći u Seriji A još od dolaska Romelua Lukakua u Inter iz Mančester junajteda za 63 miliona funti, odnosno oko 74 miliona evra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gonsalo Ramos

AC Milan

PSŽ

Komentari (0)

Pročitajte više

Французи бијесни на ФИФА-у, пред сами почетак утакмице им забрањене црне траке на рукама

Fudbal

Francuzi bijesni na FIFA-u, pred sami početak utakmice im zabranjene crne trake na rukama

1 h

0
Жељко Обрадовић се појачава из Валенсије

Košarka

Željko Obradović se pojačava iz Valensije

1 h

0
Алесандра Амбросио манекенка модел

Scena

Nikoga ne zanima fudbal kad se vatrena Brazilka pojavi na stadionu

2 h

0
Иранци отворено запријетили ФИФА-и напуштањем терена због ЛГБТQ+ симбола

Fudbal

Iranci otvoreno zaprijetili FIFA-i napuštanjem terena zbog LGBTQ+ simbola

2 h

0

Više iz rubrike

Французи бијесни на ФИФА-у, пред сами почетак утакмице им забрањене црне траке на рукама

Fudbal

Francuzi bijesni na FIFA-u, pred sami početak utakmice im zabranjene crne trake na rukama

1 h

0
Барсина академија

Fudbal

Uspješno završen prvi Barselonin kamp u Laktašima

1 h

0
Иранци отворено запријетили ФИФА-и напуштањем терена због ЛГБТQ+ симбола

Fudbal

Iranci otvoreno zaprijetili FIFA-i napuštanjem terena zbog LGBTQ+ simbola

2 h

0
Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази

Fudbal

Kladionice otpisale BiH: SAD ogroman favorit u nokaut fazi

4 h

0

  • Najnovije

23

06

Francuska rutinski protiv Norveške, Dembele dao tri gola

23

03

Američki borbeni avioni izveli napade na Iran

22

53

Milica Pavlović stala u odbranu Ivane Nikolić: Najbolje igra na našoj muzičkoj sceni

22

42

Jasan znak Amerikancima: Dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena

22

42

Vikend horoskop: Jedan znak ulazi u emotivni vrtlog koji nije očekivao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima