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Kladionice otpisale BiH: SAD ogroman favorit u nokaut fazi

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 18:52

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Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази
Foto: Tanjug / AP / Chris Young

Fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a u meču za osminu finala igraće protiv SAD-a.

Prema kladionicama, domaća selekcija je veliki favorit.

Budući da je ovo nokaut faza i neko mora ispasti, kladi se i na to ko uopšte ide u osminu finala, bez obzira na to da li će se to desiti nakon 90 minuta, produžetaka ili penala:

Tako na prolaz SAD-a kvota iznosi 1.25, odnosno kladionice daju 80 posto šanse Amerikancima da idu dalje.

S druge strane na prolaz BiH kvota iznosi 3,95.

Podsjećamo, utakmica se igra 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Fudbalska reprezentacija BiH

Svjetsko prvenstvo 2026

kladionica

kvota

BiH Amerika Svjetsko prvenstvo

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