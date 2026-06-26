Kladionice otpisale BiH: SAD ogroman favorit u nokaut fazi

Fudbalska reprezentacija BiH ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a u meču za osminu finala igraće protiv SAD-a.

Prema kladionicama, domaća selekcija je veliki favorit.

Budući da je ovo nokaut faza i neko mora ispasti, kladi se i na to ko uopšte ide u osminu finala, bez obzira na to da li će se to desiti nakon 90 minuta, produžetaka ili penala:

Tako na prolaz SAD-a kvota iznosi 1.25, odnosno kladionice daju 80 posto šanse Amerikancima da idu dalje.

S druge strane na prolaz BiH kvota iznosi 3,95.

Podsjećamo, utakmica se igra 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu u San Francisku.