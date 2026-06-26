Logo

Saudijci nude Salahu 60 miliona!

26.06.2026 16:44

Komentari:

0
Саудијци нуде Салаху 60 милиона!
Foto: Tanjug/AP/The Canadian Press/Darryl Dyck

Mohamed Salah mogao bi uskoro da napravi jedan od najunosnijih poteza u nastavku karijere, pošto je saudijski Al Hilal ozbiljno zagrizao za potpis egipatskog asa.

Prema navodima brazilskog novinara Bruna Andradea, klub iz Rijada označio je Salaha kao apsolutni prioritet za pojačanje u napadu nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Kako se navodi, činjenica da je Salah slobodan igrač značajno olakšava posao Al Hilalu, jer neće biti potrebe za pregovorima sa drugim klubom.

Saudijski velikan je, prema istim izvorima, spremio trogodišnji ugovor vrijedan 60 miliona evra, odnosno 20 miliona po sezoni. Ugovor bi mogao da sadrži i opciju produžetka na još godinu dana, čime bi ukupna vrijednost saradnje porasla na čak 80 miliona evra.

Andrade tvrdi da je Salah "najveća želja" Al Hilala ovog ljeta. Iako se u klubu razmatraju i druga zvučna imena, poput Rafinje, Egipćanin je trenutno prvi izbor uprave saudijskog šampiona.

Zanimljivo je da je Al Hilal prije dvije godine prioritet davao upravo Rafinji, kome je tada bio spreman da ponudi još unosniji ugovor. Sada je fokus u potpunosti preusmjeren na Salaha, a Andrade zaključuje da "sve ukazuje na to da će upravo Mohamed Salah biti veliko pojačanje Al Hilala".

Istovremeno, Liverpul nastavlja potragu za nasljednikom egipatskog golgetera, a među imenima koja se dovode u vezu sa klubom nalazi se i Jan Diomande.

Podijeli:

Tagovi :

mohamed salah

Al Hilal

Komentari (0)

Pročitajte više

Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

Region

Gradonačelniku Nikšića zabranjen ulazak na KiM

42 min

0
Глисер вози људе на балону

Region

Jeziv snimak sa Brača: Gliser punom brzinom jurio tik uz obalu i vukao ljude na gumi

43 min

0
Отворена линија Сарајево - Плоче, локомотива се покварила у Чапљини

Društvo

Otvorena linija Sarajevo - Ploče, lokomotiva se pokvarila u Čapljini

45 min

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Zdravlje

Lijekovi za mršavljenje mogu da poremete čulo ukusa ili mirisa

53 min

0

Više iz rubrike

Отимање отете заставе и поништавање инцидента

Fudbal

Otimanje otete zastave i poništavanje incidenta

1 h

1
Лука Модрић, хрватски фудбалер

Fudbal

Luka Modrić zaplakao pred odlučujući meč Hrvatske

3 h

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Fudbaler poginuo dok je plivao u jezeru

4 h

0
ФИФА донијела шокантну одлуку усред Свјетског првенства: Репрезентација суспендована због политике?

Fudbal

FIFA donijela šokantnu odluku usred Svjetskog prvenstva: Reprezentacija suspendovana zbog politike?

18 h

0

  • Najnovije

17

10

Centar dana, 26.06.2026.

17

09

"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Urnebesan razgovor Sabalenke i Đokovića

17

02

Smijemo se već 15 miliona godina: Da li je ovo tajna ljudskog govora?

16

50

Radulović: Ako Blanuša ne bude kandidat, SDS će dati drugo ime

16

50

Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima