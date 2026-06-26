Saudijci nude Salahu 60 miliona!

Mohamed Salah mogao bi uskoro da napravi jedan od najunosnijih poteza u nastavku karijere, pošto je saudijski Al Hilal ozbiljno zagrizao za potpis egipatskog asa.

Prema navodima brazilskog novinara Bruna Andradea, klub iz Rijada označio je Salaha kao apsolutni prioritet za pojačanje u napadu nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Kako se navodi, činjenica da je Salah slobodan igrač značajno olakšava posao Al Hilalu, jer neće biti potrebe za pregovorima sa drugim klubom.

Saudijski velikan je, prema istim izvorima, spremio trogodišnji ugovor vrijedan 60 miliona evra, odnosno 20 miliona po sezoni. Ugovor bi mogao da sadrži i opciju produžetka na još godinu dana, čime bi ukupna vrijednost saradnje porasla na čak 80 miliona evra.

Andrade tvrdi da je Salah "najveća želja" Al Hilala ovog ljeta. Iako se u klubu razmatraju i druga zvučna imena, poput Rafinje, Egipćanin je trenutno prvi izbor uprave saudijskog šampiona.

Zanimljivo je da je Al Hilal prije dvije godine prioritet davao upravo Rafinji, kome je tada bio spreman da ponudi još unosniji ugovor. Sada je fokus u potpunosti preusmjeren na Salaha, a Andrade zaključuje da "sve ukazuje na to da će upravo Mohamed Salah biti veliko pojačanje Al Hilala".

Istovremeno, Liverpul nastavlja potragu za nasljednikom egipatskog golgetera, a među imenima koja se dovode u vezu sa klubom nalazi se i Jan Diomande.