Gradonačelniku Nikšića zabranjen ulazak na KiM

Predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na Kosovo i Metohiju, saopštila je njegova partija Nova srpska demokratija.

Poručili su da ovakvi jednostrani potezi, kojima se narušavaju elementarna ljudska i vjerska prava, predstavljaju pokušaj destabilizacije odnosa srpskog i albanskog naroda u Crnoj Gori.

"Današnjim činom zabrane ulaska gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku naše stranke Marku Kovačeviću, prištinske vlasti na čelu sa odlazećim političarem Aljbinom Kurtijem, kojeg sve međunarodne adrese danas posmatraju kao glavni faktor nestabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana, još jednom su potvrdile svoju jasnu antisrpsku politiku", saopšteno je iz NSD-a.

Oni navode da još veću tamu i mrlju na ovu zabranu baca činjenica da su njome povrijeđena vjerska prava Kovačevića, koji je u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje Vidovdanskom parastosu na Gazimestanu.

"Nova srpska demokratija i njeni funkcioneri će nastaviti da svom snagom pomažu srpski narod na Kosovu i Metohiji i za to nam nisu potrebne nikakve rezolucije, već to svjedočimo delima, koja su očigledno registrovana i od strane Kurtijeve, odnarođene i autokratske vlasti, čije se vrijeme strahovlade privodi kraju", navodi se u saopštenju.

Iz NSD-a navode da ovakvi jednostrani potezi, kojima se narušavaju elementarna ljudska i vjerska prava, predstavljaju pokušaj destabilizacije odnosa srpskog i albanskog naroda u Crnoj Gori.

"Ali moraćemo da razočaramo Aljbina Kurtija. U našoj zemlji mi smo okrenuti zajedničkoj evropskoj budućnosti, a njegova samovolja čini prostor Kosova i Metohije epicentrom nestabilnosti i toksičnosti Zapadnog Balkana, usljed čega je i izgubio svaku podršku i legitimitet međunarodne zajednice", kazali su iz NSD-a.