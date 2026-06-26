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Otvorena linija Sarajevo - Ploče, lokomotiva se pokvarila u Čapljini

26.06.2026 16:37

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Отворена линија Сарајево - Плоче, локомотива се покварила у Чапљини
Foto: Facebook

Sezonski međunarodni putnički voz na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo jutros je počeo saobraćati, ali je prvi dan obilježen neplaniranim prekidom i tehničkim problemima.

Kako je iz Željeznica FBiH potvrđeno za "Avaz" došlo je do kvara lokomotive u Čapljini.

"Međunarodni sezonski putnički voz Sarajevo - Ploče - Sarajevo, koji je jutros u 07:15h krenuo sa stanice Sarajevo, stigao je u Ploče sa kašnjenjem od 30 minuta.

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Kašnjenje je u većoj mjeri uzrokovano privremeno uvedenim laganim vožnjama zbog visokih temperatura, kao preventivnom mjerom zbog mogućih deformacija kolosijeka usljed nepovoljnih vremenskih uslova.

Sam defekt lokomotive desio se u stanici Čapljina, koja je krajnja stanica do koje ŽFBiH voze voz. Odatle kompoziciju Talgo voza preuzima HŽ lokomotiva, tako da zbog samog defekta lokomotive nije bilo velikog zadržavanja putnika - naveli su.

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Tagovi :

talgo voz

željeznice fbih

Čapljina

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