Лијекови за мршављење могу да поремете чуло укуса или мириса

Аутор:АТВ редакција
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Људи који користе популарне лијекове за мршављење попут оземпика или других агониста рецептора пептида сличних глукагону (ГЛП1) имају већи ризик од поремећаја чула укуса или чула мириса него особе које користе друге лијекове за дијабетес, саопштила је ЈАМА нетворк.
То је показало истраживање научника са Хебрејског универзитета у Израелу објављено у журналу ЈАМА Otolaryngology–Head & Neck Surgery.
Тим истраживача је окупио 438.474 особе којима је дијагностикован дијабетес типа 2 и прописан ГЛП-РА, и упоредио их са 438.474 особе сличних демографских карактеристика којима је прописан други лијек за дијабетес, пратећи их до двије године због могућих проблема са чулом укуса и мириса.
Истраживачи наводе да је у групи која је користила ГЛП1-РА њих 769 искусило поремећај укуса, а 649 је пријавило поремећај мириса, у поређењу са 445 поремећаја укуса и 316 поремећаја мириса у групи која је користила друге лијекове. Научници кажу да је потребно још рада како би се разумио овај повећани ризик, а у међувремену би здравствени радници и њихови пацијенти требало да буду свјесни да до овога може доћи.
(Телеграф)
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