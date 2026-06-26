Naučnici: Ovaj toplotni talas je najgori ikada

Toplotni talas koji je pogodio zapadnu Evropu je najgori i najrasprostranjeniji ikada zabilježen i moguć je samo zbog klimatske krize izazvane sagorijevanjem fosilnih goriva, upozorili su naučnici. Skoro polovina od 850 najvećih evropskih gradova takođe doživljava najgori toplotni stres ikada zabilježen - kombinaciju temperature i vlažnosti.

Uslovi za spavanje čine znojenje manje efikasnim u hlađenju tijela, čineći toplotne talase još opasnijim, izvještava Gardijan.

Rekordne temperature i ogroman pritisak na sisteme

Analiza dolazi u trenutku kada je Velika Britanija zabilježila najvišu temperaturu u junu ikada zabilježenu, 36,7°C u Somersetu, a veći dio zapadne Evrope bilježi nagli porast broja medicinskih hitnih slučajeva, uključujući i smrtne slučajeve. Tokom ljeta 2022. godine, više od 60.000 ljudi je umrlo u Evropi kao posledica vrućine.

Statistička analiza potrebna za procjenu uticaja trenutnog toplotnog talasa zahtijevaće vrijeme, ali je već jasno da će gubici biti veliki. Vrućina remeti svakodnevni život i rad, škole se zatvaraju, bolnice se bore sa povećanim prilivom pacijenata, a željeznički i vazdušni saobraćaj širom kontinenta je otkazan.

Analiza: Ovo ne bi bilo moguće bez klimatskih promjena

Nova analiza naučnika iz konzorcijuma Svjetska meteorološka atribucija (WWA) pokazuje koliko se brzo ekstremni toplotni događaji pogoršavaju kako se zagađenje ugljenikom nastavlja gomilati u atmosferi. Na primjer, 2003. godine, toplotni talas poput onog u Evropi bio bi 2°C hladniji zbog nižeg nivoa globalnog zagrevanja u to vreme.

Godina 1976, još jedan ozloglašeni toplotni talas, bila bi čak 3,5°C hladnija. Vruće noći koje trenutno remete san ljudi su danas oko 100 puta vjerovatnije nego 2003. godine. Naučnici su upozorili da će, bez hitne akcije, budući toplotni uslovi postati još ekstremniji i da bi ovo leto retrospektivno moglo izgledati relativno hladno.

„Ovo je najozbiljniji i najrasprostranjeniji toplotni talas koji je ikada pogodio tako veliko područje Evrope“, rekao je dr Teodor Kiping, istraživač za ekstremne vremenske uslove na Imperijal koledžu u Londonu i član tima Svjetske agencije za atletske bolesti (WWA).

Heat wave sweeping across Europe disrupts daily life, with France, Spain, the UK and Belgium among the hardest-hit countries



🌡️ Extreme temperatures affect education, transport, healthcare and infrastructure services across the region



💢 Multiple heat-related deaths are… pic.twitter.com/qWHawS74KF — Anadolu English (@anadoluagency) June 26, 2026

„Otkrili smo da se tokom proteklih 50 godina, tokom kojih se planeta zagrejala za 1,1 °C, verovatnoća takvog toplotnog talasa dramatično promenila. Ovaj događaj u junu ne bi bio moguć bez klimatskih promena. I da li ćemo ovo leto smatrati hladnim u budućnosti? Apsolutno.“

Dodao je da su mnogi glavni gradovi doživeli ne samo svoj najtopliji trodnevni period u junu, već najtopliji trodnevni period ikada zabeležen, bez obzira na doba godine. Očekuje se da će najmanje 100 miliona ljudi u Evropi biti izloženo temperaturama iznad 35°C u četvrtak.

Uticaj vlažnosti i brzina promjene

Naučnici su koristili merenja temperature vlažnog termometra da bi procenili dodatni uticaj visoke vlažnosti. „Uzima se u obzir sposobnost ljudskog tela da se samo ohladi. S obzirom na to da 45 odsto gradova sa više od 50.000 stanovnika doživljava najgore uslove ikada zabeležene, uticaji ovog toplotnog talasa na zdravlje verovatno će biti izuzetno ozbiljni“, rekao je Kiping. „Brzina promena je zapanjujuća.“

Komentarišući analizu WWA, šef UN za klimu Sajmon Stil je rekao: „Klimatske promene su u velikoj meri, podstaknute globalnim oslanjanjem na ugalj, naftu i gas. Ali rešenja su podjednako jasna: brži prelazak na čistu energiju - sada znatno jeftiniju od fosilnih goriva - kao i zaštita šuma i izgradnja otpornosti na klimatske promene.“

Tim WWA je koristio posmatrane i pouzdane podatke o prognozama kako bi analizirao najtopliji trodnevni period na velikom području Zapadne Evrope, koje se nalazi ispod takozvane toplotne kupole. Koristeći recenzirane metode, nedvosmisleno su utvrdili da su klimatske promjene pokretačka snaga ovog toplotnog talasa. Isključili su prirodnu vremensku varijabilnost, posebno uticaj fenomena El Ninjo.

Trenutni vremenski obrazac - sistem visokog pritiska koji blokira vruć vazduh iznad Evrope - nije neuobičajen ljeti, rekli su naučnici. Ali nivoi toplote se pojačavaju globalnim zagrijavanjem.

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