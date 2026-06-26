Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio Filipine

Foto: Printskrin/Jutjub

Snažan zemljotres jačine 6,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas južno filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio je Njemački istraživači centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres se dogodio na dubini od 29 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, prenosi Tanjug. #NEWSAlert | A 6.4-magnitude earthquake struck the southern Philippine island of Mindanao#earthquake #phillipines #mindanao #wionnews pic.twitter.com/m7qGSKXCdH — WION (@WIONews) June 26, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.