Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio Filipine

Autor:ATV redakcija
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Snažan zemljotres jačine 6,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas južno filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio je Njemački istraživači centar za geonauke (GFZ).
Zemljotres se dogodio na dubini od 29 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, prenosi Tanjug.
#NEWSAlert | A 6.4-magnitude earthquake struck the southern Philippine island of Mindanao#earthquake #phillipines #mindanao #wionnews pic.twitter.com/m7qGSKXCdH— WION (@WIONews) June 26, 2026
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