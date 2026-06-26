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Zemljotres jačine 6,4 stepena pogodio Filipine

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 16:02

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Земљотрес јачине 6,4 степена погодио Филипине
Foto: Printskrin/Jutjub

Snažan zemljotres jačine 6,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas južno filipinsko ostrvo Mindanao, saopštio je Njemački istraživači centar za geonauke (GFZ).

Zemljotres se dogodio na dubini od 29 kilometara, naveo je GFZ, prenosi Rojters.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, prenosi Tanjug.

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Filipini

Zemljotres Filipini

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