Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

Martin Janković iz Bara uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Janković je, prema podacima bezbjednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.

Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.