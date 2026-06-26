Opsada u Crnoj Gori, policija pretresa nekoliko lokacija: Pao Škaljarac

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Martin Janković iz Bara uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština, saznaju "Vijesti" nezvanično.
Janković je, prema podacima bezbjednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.
Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.
Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.
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