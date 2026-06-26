Đoković pobijedio tri dana pred Vimbldon!

Izvor:
ATV
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Srpski teniser Novak Đoković pobijedio je Tomija Pola u egzibicionom meču pred Vimbldon.
Đoković je petu godinu zaredom nastupio na Đorđo Armani Klasiku u Hurlingemu, koji se igra u nedjelji pred Vimbldon.
Trebalo je prvobitno da zaigra u srijedu protiv Hačanova, ali je taj meč otkazao, pa se dva dana kasnije pojavio na terenima prestižnog londonskog kluba protiv Pola.
A rezultat – 6:3, 6:7, 7:5.
Prvi set je Đoković dobio uz jedan brejk, ali nije bilo lako, jer je i Amerikanac prijetio na servisu i imao nekoliko brejk lopti, više nego što je došlo na drugoj strani.
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I drugi set je Pol počeo dobro, prijetio Novaku na riternu, ali se sedmostruki šampion Vimbldona nije dao, pa se otišlo u taj-brejk.
Tu je Đoković mogao da završi posao, jer je imao meč loptu na 6:5, ali je loše riternirao. To je Pol iskoristio, došao do set lopte, a tu je Novak poslao lopticu tik pored linije, za 1-1.
Treći set se igrao kao samo običan taj-brejk do sedam. Đoković je dobro servirao, došao do 6:3 i tri nove meč lopte. Dvije je na servisu spasao Tomi, ali je uslijedio servis viner iz reketa najvećeg svih vremena za kraj.
Obojicu sada čeka prvo kolo Vimbldona u ponedjeljak, jer su u istoj strani žreba. Đoković igra protiv Vua, a Pol protiv Mulea.
(b92)
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