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Legendarna teniserka opet ima rak

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 20:52

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Легендарна тенисерка опет има рак
Foto: Tanjug / AP / Kirsty Wigglesworth

Bivša američka teniserka Kris Evert kaže da se njen "neumoljivi" rak vratio po treći put.

Legendarna teniserka (71) je prvi put za rak jajnika saznala u decembru 2021. godine.

Evert, osvajačica 18 Grend slem titula, saopštila je loše vijesti.

"Oduvijek sam vjerovala u otvorenost i iskrenost u vezi sa svojim zdravstvenim putovanjem. Prošlog vikenda, nakon što sam se podvrgla skeneru, saznala sam da mi se rak jajnika vratio. Već sam podvrgnuta operaciji kao prvom koraku u oporavku, a hemoterapiju ću početi u narednim danima", saopštila je Evert.

Zbog liječenja Evert neće biti na Vimbldonu i generalno će u narednih nekoliko mjeseci biti van posla.

Samo su Serena Vilijams (23) i Štefi Graf (22) osvojile više Grend slem titula u Open eri od Evert, prenosi b92.

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Tagovi :

Kris Evert

tenis

karcinom

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