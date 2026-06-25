Legendarna teniserka opet ima rak

Bivša američka teniserka Kris Evert kaže da se njen "neumoljivi" rak vratio po treći put.

Legendarna teniserka (71) je prvi put za rak jajnika saznala u decembru 2021. godine.

Evert, osvajačica 18 Grend slem titula, saopštila je loše vijesti.

"Oduvijek sam vjerovala u otvorenost i iskrenost u vezi sa svojim zdravstvenim putovanjem. Prošlog vikenda, nakon što sam se podvrgla skeneru, saznala sam da mi se rak jajnika vratio. Već sam podvrgnuta operaciji kao prvom koraku u oporavku, a hemoterapiju ću početi u narednim danima", saopštila je Evert.

Zbog liječenja Evert neće biti na Vimbldonu i generalno će u narednih nekoliko mjeseci biti van posla.

Samo su Serena Vilijams (23) i Štefi Graf (22) osvojile više Grend slem titula u Open eri od Evert, prenosi b92.