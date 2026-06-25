Kraj za Lajovića: Ništa od Vimbldona

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Vilijusa Gaubasa 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 58 minuta.

Gaubas je 129. teniser svijeta, dok se Lajović nalazi na 153. mjestu ATP liste.

Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Vimbldonu i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića.

Žrijeb za Vimbldon biće održan sutra od 11.00 časova u Londonu. Vimbldon će biti odigran od 29. juna do 12. jula.