Kraj za Lajovića: Ništa od Vimbldona

Autor:ATV redakcija
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Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Vimbldona, pošto je danas u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Vilijusa Gaubasa 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.
Meč je trajao tri sata i 58 minuta.
Gaubas je 129. teniser svijeta, dok se Lajović nalazi na 153. mjestu ATP liste.
Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Vimbldonu i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića.
Žrijeb za Vimbldon biće održan sutra od 11.00 časova u Londonu. Vimbldon će biti odigran od 29. juna do 12. jula.
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