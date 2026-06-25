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Pao avion u Varšavi; Ima mrtvih, pilot spriječio veću tragediju

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 19:53

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Пао авион у Варшави; Има мртвих, пилот спријечио већу трагедију
Foto: X / News.Az

Dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopštile su danas poljske službe za vanredne situacije.

Vatrogasna služba potvrdila je smrt dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, a medicinsku pomoć su zatražile i dvije osobe koje su bile u blizini mjesta nesreće.

Vatrogasci su potvrdili da osobe u avionu nisu imale šanse za preživljavanje.

"Avion je potpuno izgorio. Unutra su bile dvije osobe - nisu žive", prenio je brigadir Lukaš Darmofalski iz Pokrajinske komande Državne vatrogasne službe, a prenosi Telegraf.

Povrijeđeni i ljudi na zemlji

Tragedija se nije završila samo smrću osoba u avionu. Dvije osobe koje su se nalazile u blizini javile su se hitnoj pomoći.

"Dvije osobe su se javile timu hitne pomoći i povređene su", rekao je Darmofalski. Za sada nije poznato kakve su povrede i koliko su ozbiljne.

Avion pao na teren automobilskog kluba

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, avion je pao na teren Automobilklub Polski, gdje se nalazi i centar za obuku vozača.Kako se navodi, avion je pao prije nego što je stigao do aerodroma.

Svedoci navode da je motor letjelice radio neujednačeno i da je pilot do posljednjeg trenutka pokušavao da izbjegne okolne zgrade.

Nakon udara u tlo letjelica se odmah zapalila.

Na terenu i dalje rade vatrogasci, policija i istražitelji. Uzrok nesreće utvrdiće Državna komisija za istraživanje avionskih nesreća.

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Tagovi :

pao avion

Poljska

Avionska nesreća

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