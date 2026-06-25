Pao avion u Varšavi; Ima mrtvih, pilot spriječio veću tragediju

Dvije osobe su poginule, a dvije su povrijeđene kada se mali avion srušio i zapalio u blizini aerodroma Bemovo u Varšavi, saopštile su danas poljske službe za vanredne situacije.

Vatrogasna služba potvrdila je smrt dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, a medicinsku pomoć su zatražile i dvije osobe koje su bile u blizini mjesta nesreće.

Vatrogasci su potvrdili da osobe u avionu nisu imale šanse za preživljavanje.

"Avion je potpuno izgorio. Unutra su bile dvije osobe - nisu žive", prenio je brigadir Lukaš Darmofalski iz Pokrajinske komande Državne vatrogasne službe, a prenosi Telegraf.

Povrijeđeni i ljudi na zemlji

Tragedija se nije završila samo smrću osoba u avionu. Dvije osobe koje su se nalazile u blizini javile su se hitnoj pomoći.

⚠Small Plane Crash in Warsaw's Bemowo – Incident Near the WORD Area.



A tragic accident occurred in Warsaw's Bemowo, in the vicinity of Powstańców Śląskich Street, not far from the WORD maneuvering yard. According to firefighters, the small plane struck the ground and… pic.twitter.com/oSuelghYO1 — News.Az (@news_az) June 25, 2026

"Dvije osobe su se javile timu hitne pomoći i povređene su", rekao je Darmofalski. Za sada nije poznato kakve su povrede i koliko su ozbiljne.

Avion pao na teren automobilskog kluba

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, avion je pao na teren Automobilklub Polski, gdje se nalazi i centar za obuku vozača.Kako se navodi, avion je pao prije nego što je stigao do aerodroma.

Svedoci navode da je motor letjelice radio neujednačeno i da je pilot do posljednjeg trenutka pokušavao da izbjegne okolne zgrade.

Nakon udara u tlo letjelica se odmah zapalila.

Na terenu i dalje rade vatrogasci, policija i istražitelji. Uzrok nesreće utvrdiće Državna komisija za istraživanje avionskih nesreća.