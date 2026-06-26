Naučnici otkrili nove vrste mikrobnog života u vodama Atlantika

Morska biološka ekspedicija u međunarodnim vodama kod obale Brazila otkrila je 31 novu vrstu za samo dvije nedjelje, a istraživači vjeruju da bi brzina otkrića mogla biti rekordna, djelimično zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji.

Ovo je prvi put da su naučnici na brodu mogli da posmatraju živu 3D ćelijsku strukturu mikrobnog života zahvaljujući tehnološkom prodoru nazvanom „Lignja“, izvještava Gardijan .

Oko dvadeset međunarodnih stručnjaka iz SAD, Australije, Brazila i Japana sprovelo je istraživanje (takođe) na brodu „Falkor“, istraživačkom brodu kojim upravlja Šmit okeanski institut uz podršku Univerziteta Zapadne Australije i nekoliko drugih institucija.

Ekspedicija je isplovila iz Salvadora, Baija, i fokusirala se na srednji okeanski sloj - područje između morskog dna i osvjetljenog sloja bliže površini. Naučnici ističu da je to najveće stanište na Zemlji, koje obuhvata 90% životnog prostora naše planete, a takođe je i jedno od najmanje istraženih.

Otkrivene vrste

Među otkrićima su rak srodan rakovima i jastozima, brzi crv sličan pauku, devet vrsta meduza, sedam sifonofora - kolonijalnih organizama srodnih meduzama i koralima - i sedam ribookih, poznatih po svetlucavim cilijama koje koriste za kretanje.

Takođe su otkrivene četiri vrste apendikularija, stvorenja sličnih punoglavcima koja su bliža ljudima nego beskičmenjacima, i dva džinovska jednoćelijska organizma vidljiva golim okom.

„Bilo je prilično uzbudljivo“, rekla je vođa ekspedicije dr Karen Osborn iz Nacionalnog muzeja prirodne istorije Smitsonijana. „Srednji okean je pun nevjerovatnih životinja o kojima ne znamo mnogo. A ovo je bilo područje koje ranije nije bilo istraženo, tako da je bilo više mogućnosti za pronalaženje novih vrsta. Ovo mora biti blizu rekorda za otkriće novih životinja u tako kratkom vremenu.“

Revolucionarna tehnologija

Jedan od tehnoloških prodora bila je upotreba konfokalnog mikroskopa sa rotirajućim diskom, nazvanog „Skuid“, koji koristi lasere za skeniranje mikroskopskih detalja strukture organizama.

„Ovo otvara potpuno novi svjet istraživanja. Mogli bismo da posmatramo kako ćelije međusobno interaguju, razmjenjuju materijale i grade skelete. I to bismo mogli da radimo uživo na brodu, dok su obično potrebne nedjelje bojenja i pripreme uzoraka da bi se bilo šta vidjelo“, objasnio je Osborn.

Istraživači su takođe koristili prototipove sistema za snimanje, genetsku analizu i okupili tim taksonomskih stručnjaka kako bi brzo identifikovali vrste.

Slojevi života u okeanu

Nova otkrića doprinose našem razumijevanju distribucije života u okeanima. „Zamišljam to kao slojevitu tortu. Uobičajeno je pronaći istu vrstu na sličnim dubinama na veoma udaljenim lokacijama, poput Japana i Kalifornije“, rekao je Osborn.

Ali postoji i veliko vertikalno kretanje noću, kada stvorenja koja su se tokom dana skrivala u dubinama prilaze bliže površini da bi se hranila pod okriljem tame. Ovo ima značajan uticaj na apsorpciju ugljenika u okeanima.

Ekspedicija se poklopila sa objavom planova Trampove administracije da demontira jedan od najvažnijih sistema za posmatranje dubokog mora na svijetu - Inicijativu za okeanske opservatorije vrijednu 368 miliona dolara, koja koristi više od 900 instrumenata za prikupljanje podataka o zdravlju okeana, uključujući trenutne obrasce, klimatsku varijabilnost i morski biodiverzitet.

Osborn je rekla da je ekspedicija ponovo potvrdila važnost naučne saradnje i daljeg učenja o okeanu. „Mislim da bismo ovo trebali da radimo mnogo češće. Moramo da okupimo timove sa zajedničkim ciljem da isprobamo nove načine gledanja na stvari“, rekla je ona.

„Ono što je čovječanstvo do sada otkrilo samo je vrh ledenog brega. Postoji ogromna količina života koji rješava životne izazove na neobične načine. Zamislite šta možemo da naučimo od njih dok ih bolje upoznajemo.“

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