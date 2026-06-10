U Atlantskom okeanu otkriven koralni greben veličine Vatikana

U mračnim dubinama južnog Atlantskog okeana, kod obale Argentine, naučnici su otkrili čudesan, skriveni svijet korala. To je ogroman dubokomorski greben, koji se prostire na području veličine Vatikana, vrvi životom uprkos potpunom mraku i ogromnom pritisku.

Otkriće, koje uključuje najveći ikada otkriveni greben hladnovodne vrste korala Bathelia candida, pruža novi uvid u misteriozne ekosisteme okeanskih dubina, izvještava ScienceAlert .

Novootkriveni predio, opisan kao magična zemlja čuda, dom je puzećih rakova, vitkih morskih zvijezda, neuhvatljivih riba i radoznalih hobotnica. Ali središte ovog ekosistema su ogromni grebeni rijetko viđenog korala Bathelia candida, koji u mraku postaju utočište za bezbroj drugih organizama.

„Rekao bih da je to jedno od najživljih i najbujnijih dubokomorskih okruženja koje sam ikada video“, rekao je biolog dubokog mora Santijago Herera sa Univerziteta Lihaj.

„Kako dublje idemo, znamo da hrana postaje sve oskudnija, što znači da je i život oskudniji. Zato je ogromno iznenađenje kada iznenada pronađete velike količine životinja zajedno, koje očigledno interaguju u veoma živom i dinamičnom ekosistemu.“

Oaze u vječnom mraku

Dno svjetskih okeana ostaje uglavnom neistraženo. Sunčeva svjetlost prodire samo do određene dubine, nakon čega nastaje trajni mrak i hladnoća. Pored toga, ogroman pritisak koji stvara vodeni stub čini istraživanje izuzetno izazovnim.

Tek u posljednjih nekoliko decenija, zahvaljujući naprednoj tehnologiji, naučnici su uspjeli da zavire u ove negostoljubive uslove i otkriju iznenađujuće prosperitetnu biosferu.

Pošto fotosinteza, koja je osnova većine kopnenih lanaca ishrane, izostaje u mraku, život u dubinama se okuplja oko takozvanih oaza. Neki od njih su hidrotermalni otvori, gdje toplota i hemikalije izbijaju iz vulkanskih pukotina na morskom dnu, dok su drugi hladni otvori, gde metan i druga jedinjenja cure iz naslaga ispod morskog dna. Život na takvim mjestima često se oslanja na hemosintezu – proces stvaranja energije iz hemijskih reakcija.

Slučajno otkriće koralnog carstva

Istraživači iz Okeanskog instituta Šmit na istraživačkom brodu Falkor (takođe) tražili su hladne izvore koristeći daljinski upravljanu podmornicu SuBastijan kada su naišli na veličanstveno koralno kraljevstvo. Greben se prostire na oko 0,4 kvadratna kilometra, što je otprilike veličine Vatikana.

„Nismo očekivali da ćemo vidjeti ovoliku biodiverzitetnost u argentinskom dubokom moru i veoma smo uzbuđeni što vrvi od života“, kaže morska naučnica Marija Emilija Bravo sa Univerziteta u Buenos Ajresu i Argentinskog nacionalnog savjeta za naučna i tehnička istraživanja (CONICET).

„Bilo je nevjerovatno gledati kako se sav ovaj biodiverzitet, funkcije ekosistema i povezanost razvijaju zajedno. Otvorili smo prozor u biodiverzitet naše zemlje samo da bismo otkrili da postoji još mnogo prozora koje treba otvoriti.“

Za razliku od plitkovodnih korala, koji crpe energiju iz simbioze sa fotosintetskim algama, dubokomorski korali se hrane direktno hvatanjem organskih čestica, poznatih kao „morski sneg“, koje padaju sa gornjeg dijela okeana. Ovi koralni grebeni tako postaju treća vrsta dubokomorskih oaza koje privlače i podržavaju raznovrstan život.

Prvi leš kita i fantomska meduza

Ekspedicija, koja je istražila oko 900 kilometara morskog dna, zabilježila je i druga važna otkrića. Prvi trup kita otkriven je u dubokim vodama Argentine, na dubini od 3.890 metara. Ostaci, koji se uglavnom sastoje od kostiju, služe kao stanište za druge organizme i mogli bi tamo ostati decenijama. Trupovi kitova predstavljaju ogroman izvor hrane i mogu godinama da održavaju čitave ekosisteme.

Istraživanje je takođe zabilježilo džinovsku fantomsku meduzu (Stygiomedusa gigantea), jednu od najvećih i najređe viđenih meduza na svetu. Ova enigmatična stvorenja mogu narasti do 10 metara u dužinu, a zbog svog staništa u dubokom moru, zabilježeno je manje od 120 viđenja.

Fascinantno, novootkriveni koralni greben nalazio se nedaleko od aktivnog hladnog izvora, koji je bio dom sopstvenog ekosistema sa velikim poljem hemosintetskih školjki.

Odnos između hladnih izvora i dubokomorskih koralnih grebena još uvijek nije dobro shvaćen, tako da nije jasno da li su ova dva staništa povezana. Među prikupljenim uzorcima je 28 vrsta za koje istraživači sumnjaju da su nove za nauku, što znači da čudesni svet duboko ispod Južnog Atlantika krije još mnogo iznenađenja.

(indeks)