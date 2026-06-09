Arheolozi otkrili nekoliko litara piva starog 2.300 godina

Autor:ATV
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Arheolozi su u Kini otkrili nekoliko litara piva starog 2.300 godina u jednoj grobnici iz četvrtog vijeka prije nove ere, koja se nalazi nekoliko kilometara od Kineskog zida.
Rezultati ovog iskopavanja, objavljeni u časopisu Journal of Archaeological Science, otkrivaju novo poglavlje u dugoj istoriji pivarstva u Kini.
U drevnoj Kini, pokojnici su sahranjivani sa fermentisanim pićima za koja se vjerovalo da olakšavaju komunikaciju sa svetom duhova i donose utehu mrtvima u zagrobnom životu.
Ova pogrebna tradicija objašnjava nedavno otkriće arheologa na groblju u blizini grada Gujuan u provinciji Ningsija.
Tu je pronađena bronzana boca sa 3,7 litara tečnosti za koju su analize pokazale da je pivo.
Grobnica iz perioda između 445. i 221. godine prije nove ere
Grobnica, koja se nalazi nekoliko kilometara od dela Kineskog zida, datira iz perioda između 445. i 221. godine prije nove ere.
Tokom laboratorijske analize, naučnici su identifikovali 23 klase organskih jedinjenja, uključujući aminokiseline, masne kiseline i ugljene hidrate, kao i 8.571 ćeliju kvasca.
Prisustvo prosa, pšenice i ječma takođe je potvrdilo da se zaista radilo o pivu, a ne o piću na bazi voća.
Ovo piće, datirano između 547. i 221. godine prije nove ere, pokazuje, kako navode istraživači, rafiniran i sofisticiran proces pravljenja piva za to vreme.
Dok najraniji tragovi alkoholne fermentacije u Kini datiraju iz 7000. godine prije nove ere, prva piva napravljena od žitarica, dobijena sladovanjem i kuvanjem, stara su oko 5.000 godina.
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