Apatinska pivara proslavlja 270 godina postojanja

Riječ je o novom poglavlju priče, ispunjenim autentičnim humorom i prepoznatljivim odnosima među likovima, ovaj put dodatno obogaćenim snažnim osvrtom na dugu tradiciju i nasljeđe Apatinske pivare. Legendarni glumci Aleksandar Stojković Piksi i Željko Stjepanović ovog puta na sebi svojstven način, uz hladan Jelen, podsjećaju da su generacije njihovih predaka uživale u Jelen pivu.

Kampanja kroz tri TV spota donosi atmosferu svakodnevnih, svima bliskih situacija, ovog puta u kafanskom ambijentu, gdje dvojica komšija uz Jelen pivo otkrivaju zanimljive činjenice o vremenu nastanka pivare.

U duhovitom dijalogu podsjećaju da je pivara osnovana u periodu kada nije bilo ni telefona, ni struje, pa čak ni parne mašine uz opasku da će se i Francuska revolucija tek kasnije dogoditi.

Upravo taj kontrast između prošlosti i sadašnjosti dodatno naglašava vrijednost trajanja i kvaliteta, koji se sa generacije na generaciju prenosi kroz Jelen pivo. Iza Apatinske pivare stoji 270 godina tradicije, znanja i posvećenosti u stvaranju piva koje generacije prepoznaju i vole.

Kampanja je realizovana na teritoriji Republike Srpske, a scenario potpisuje Željko Stjepanović, prvak drame Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji se ujedno pojavljuje i u jednoj od glavnih uloga. Uz njega, u spotovima se pojavljuje Aleksandar Stojković Piksi, čime je nastavljena saradnja koja je već prepoznata od strane publike i ljubitelja Jelen piva.

"Ova kampanja za mene ima posebnu vrijednost jer govori o tradiciji dugoj 270 godina – što je rijetkost danas. Velika je odgovornost, ali i zadovoljstvo biti dio takve priče. Kroz snimanje smo se stvarno zabavili, ali smo istovremeno osjetili i tu snagu tradicije koju Apatinska pivara nosi sa sobom. Mislim da publika prepoznaje tu iskrenost i energiju koju unosimo u ove priče. I što je najvažnije - ovo nije kraj, već početak novih nastavaka koje tek spremamo“, izjavio je Aleksandar Stojković Piksi.

Nova kampanja nastavlja da gradi prepoznatljiv narativ brenda Jelen pivo, koji kroz jednostavne, životne situacije i autentične likove povezuje humor, tradiciju i kvalitet. Jubilej od 270 godina Apatinske pivare dodatno učvršćuje poziciju Jelen piva kao simbola dugovječnosti i pouzdanog izbora, što potvrđuje i dobro poznata rečenica iz kampanje "Čuj, dobar. Najbolji".

Sa tradicijom dugom gotovo tri vijeka, Apatinska pivara, osnovana 1756. godine, prošla je kroz brojne faze razvoja od industrijalizacije i uvođenja savremenih proizvodnih metoda u 19. vijeku, do rasta u periodu nakon Drugog svjetskog rata kada postaje jedan od vodećih proizvođača piva u Jugoslaviji. Nakon privatizacije dodatno širi kapacitete i danas posluje kao moderna pivara u okviru Malson Coors grupacije, spajajući bogatu tradiciju sa savremenim tehnologijama i globalnim znanjem.