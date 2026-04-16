AMS izdao upozorenje za vozače

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a vozačima iz Auto-moto saveza skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje - Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce"" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brzog puta/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja, prenosi Srna.

Saobraćaj se odvija usporeno na magistralnom putu Prijedor - Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac zbog aktiviranog klizišta, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno-jednom trakom.

Zbog provođenja požarnog testiranja tunela Ivan /A-1 Bradina-Tarčin/ od 9.00 do 12.00 časova za saobraćaj motornih vozila biće zatvorena poddionica auto-puta Tarčin–Bradina u oba smjera. U navedenom periodu uključenje i isključenje sa auto-puta biće omogućeno isključivo na naplatnom mjestu Tarčin.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.