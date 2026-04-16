Logo
Large banner

Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

Autor:

ATV
16.04.2026 08:38

Komentari:

0
Foto: ATV

U toku su pretresi na 24 lokacije u FBiH i Republici Srpskoj s ciljem hapšenja osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela zloupotrebe droge i nedozvoljeno držanje oružja.

Kako je saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, pretresi se vrše na 16 lokacija na području Visokog, šest na području Breze, te po jedne na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva, a sprovode ih pripadnici kantonalnog MUP-a, Federalne uprave policije i Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Riječ je o nastavku akcije kodnog naziva "Piramida" u okviru koje je od početka godine uhapšeno 30 lica, izvršeno 13 pretresa na području Visokog, Olova, Breze, Vareša i Sarajeva.

Пожар у рафинерији нафте

Svijet

Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

U okviru ove akcije pronađena su više od četiri kilograma spida, 3,2 kilograma marihuane, pet pušaka, tri pištolja, ručna bomba, tablete ekstazi i pribor za konzumiranje droge.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pretresi

FBiH

krivično djelo

Oružje

Droga

Akcija Piramida

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Čovjeka (63) pretukli zbog piva nasred ulice: Šutirali ga u glavu dok je ležao na zemlji

4 h

0
Полиција Србија

Hronika

Nakon udesa izbo vozača autobusa, pa pobjegao

5 h

0
Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње

Hronika

Pronađeno 12 migranata iz Sudana, ilegalno ušli u BiH!

19 h

1
Предложен притвор Прањићу, Шљиви и Ћорићу за убиство Метановића

Hronika

Predložen pritvor Pranjiću, Šljivi i Ćoriću za ubistvo Metanovića

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

01

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

57

m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta" donosi vrijedne nagrade

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner