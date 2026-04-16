Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

U toku su pretresi na 24 lokacije u FBiH i Republici Srpskoj s ciljem hapšenja osoba koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela zloupotrebe droge i nedozvoljeno držanje oružja.

Kako je saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, pretresi se vrše na 16 lokacija na području Visokog, šest na području Breze, te po jedne na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva, a sprovode ih pripadnici kantonalnog MUP-a, Federalne uprave policije i Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Riječ je o nastavku akcije kodnog naziva "Piramida" u okviru koje je od početka godine uhapšeno 30 lica, izvršeno 13 pretresa na području Visokog, Olova, Breze, Vareša i Sarajeva.

U okviru ove akcije pronađena su više od četiri kilograma spida, 3,2 kilograma marihuane, pet pušaka, tri pištolja, ručna bomba, tablete ekstazi i pribor za konzumiranje droge.