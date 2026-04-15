Pronađeno 12 migranata iz Sudana, ilegalno ušli u BiH!

Autor:Bojan Nosović
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje danas su na putnom pravcu Gacko- Nevesinje pronašli grupu migranata.
“U grupi je 12 migranata državljana Sudana. Ilegalno su ušli u BiH”, kaže izvor ATV-a.
Migranti su u poslijepodnevnim satima dovezeni u prostorije PU Trebinje a onda će nakon obrade biti predati Službi za poslove sa strancima, kancelarija u Trebinju.
“U zadnje vrijeme se broj migranata povećava, pogotovo na području opštine Bileća”, kaže ATV-ov izvor.
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje danas su na putnom pravcu Gacko- Nevesinje pronašli grupu migranata.— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) April 15, 2026
“U grupi je 12 migranata državljana Sudana. Ilegalno su ušli u BiH”, kaže izvor ATV-a.@AtvBanjaluka pic.twitter.com/qPLLu5M96w
