Pronađeno 12 migranata iz Sudana, ilegalno ušli u BiH!

Bojan Nosović
15.04.2026 17:23

1
Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje danas su na putnom pravcu Gacko- Nevesinje pronašli grupu migranata.

“U grupi je 12 migranata državljana Sudana. Ilegalno su ušli u BiH”, kaže izvor ATV-a.

Migranti iz Sudana

Migranti su u poslijepodnevnim satima dovezeni u prostorije PU Trebinje a onda će nakon obrade biti predati Službi za poslove sa strancima, kancelarija u Trebinju.

Migranti iz Sudana

“U zadnje vrijeme se broj migranata povećava, pogotovo na području opštine Bileća”, kaže ATV-ov izvor.

Migranti iz Sudana

