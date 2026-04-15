"Migranti obili crkvu i pljačkali u selu Trubar, malobrojni Srbi uplašeni"

15.04.2026 15:32

Обијена православна црква у Трубару
Foto: Srna

Dvadesetak srpskih povratnika u drvarsko selo Trubar, koje je nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripalo opštini Bihać, protekle vaskršnje praznike dočekalo je u strahu i neizvjesnosti jer su migranti, vraćeni sa obližnje hrvatske granice, obili mjesnu Crkvu Rođenja Presvete Bogorodice, te provalili i opljačkali nekoliko domaćinstava.

Mještanin Trubara Rajko Popović rekao je Srni da u tom velikom selu sa više zaselaka zimuje svega 17 ljudi, uglavnom staraca u osmoj deceniji života, te da će nakon ovih nemilih događaja i činjenice da im niko ne garantuje bezbjednost, većina otići kod djece u obližnji Drvar, Republiku Srpsku ili Srbiju.

"Zbog neaktivnosti i neažurnosti vlasti, u prvom redu Unsko-sanskog kantona, koje su nijemi posmatrači onoga što rade migranti u tim pograničnim selima, rodbina povratnika koji su uglavnom starci odlučila je da svoje najmilije odvede sebi i neki su već otišli", kaže Popović.

On je naveo da je provaljeno u kuće porodica Rodić, Rokvić i Babić, a da je opljačkana kuća porodice Zeljković i ukradeno više hiljada KM.

"Policija je došla na njegov poziv da izvrši uviđaj i to je u proceduri, ali je problem što uglavnom sve ostane samo evidentirano", rekao je Popović.

Prema njegovim riječima, pretpostavlja se da su migranti koji su prošli kroz Trubar došli iz prihvatnog centra u selu Lipe kod Bihaća, a vraćeni su sa obližnje granice sa Hrvatskom.

Popović je naveo da je najveći pritisak migranata na prekogranična sela u pojasu od Dinare do Like jer su Hrvati pojačavanjem ljudstva i video-nadzorom obezbijedili prelaz u širem pojasu prema Bihaću.

"Tu ih odmah `ulove` i vrate. Međutim, migranti uvijek nađu put da uđu u Hrvatsku, a taj put uvijek vodi preko srpskih sela koja su i sa strane BiH i Hrvatske. Hrvati im oduzmu dokumenta i novac i vrate ih ovamo", rekao je Popović, koji je bivši pripadnik Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Kada bi se poštovao sporazum između BiH i Hrvatske, kaže on, Hrvati bi trebali o svojim aktivnostima da obavijeste Graničnu policiju BiH, a ona da preuzme migrante i vrati ih u prihvatni kamp u kome su evidentirani, ali se to ne čini pa oni u većim grupama haraju srpskim selima.

"Kada ih je policija izbacila iz Hrvatske, oni su prvo došli u srpsko selo Kaldrma pred kuću porodice Bursać i srušili deblo na put da bi onemogućili vlasnika da uzme auto i ode. Ušli su u kuću, tražili hranu, počeli premetačinu i otjerani su samo zahvaljujući hladnokrvnosti domaćina i uz pomoć komšija. Bilo ih je četrdesetak", rekao je Popović.

On je naveo da su proteklih dana migranti obili i opljačkali više kuća u Stožištima kod Grahova i da jednostavno niko od Srba na tom području nije bezbjedan.

"Do naših sela vode loši makadamski putevi. Mnogi još nemaju struju. Zimi smo mjesecima odsječeni od svijeta. Stariji su se, ipak, vratili da umru na svom ognjištu. Činjenica da im je sada mir narušen na najgrublji način, nažalost, dovešće do toga da će neki ponovo u izbjeglištvo", zaključio je Popović.

