Ništa od lijepog vremena: Sutra pljuskovi

ATV
15.04.2026 14:58

Ништа од лијепог времена: Сутра пљускови
U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje promjenljivo vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove u većini krajeva, dok će se na sjeveru zadržati uglavnom suvo uz sunčane periode.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, dok se tokom prije podneva očekuje postepen razvoj oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i poslije podne u većini predjela doći će do pojave kiše i lokalnih pljuskova, dok će na sjeveru biti više sunčanih intervala i uglavnom bez padavina.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a uveče će u Hercegovini jačati bura.

Minimalna temperatura iznosiće od sedam do 12, na jugu oko 14 stepeni, a maksimalna od 15 do 20, lokalno do 23, dok će u višim predjelima biti 12 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu u pojedinim centralnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

